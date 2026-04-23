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Los vuelos del viernes podrían demorarse por el apagón meteorológico inédito

El Servicio Meteorológico Nacional dejará de emitir datos por siete horas en protesta por despidos y esto pondrá en jaque los vuelos en todo el país. Qué puede pasar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La falta de datos del Servicio Meteorológico Nacional podría generar demoras en vuelos durante la mañana del viernes, en medio de una medida inédita que mantiene en alerta a aeropuertos y aerolíneas.

La falta de datos del Servicio Meteorológico Nacional podría generar demoras en vuelos durante la mañana del viernes, en medio de una medida inédita que mantiene en alerta a aeropuertos y aerolíneas.

Si no hay intervención de último momento, este viernes podría marcar un hecho sin precedentes en la aviación argentina: un “apagón meteorológico” que dejaría sin información clave a aeropuertos y aerolíneas durante buena parte de la mañana.

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La medida, impulsada por el gremio ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se extendería por siete horas -entre las 5 y las 12- y es en protesta a los 140 despidos anunciados la semana pasada por el gobierno nacional.

De concretarse, sería la primera vez en los 153 años de historia del organismo que se interrumpe la provisión de datos meteorológicos.

En el sector aerocomercial reconocen la incertidumbre, según publicó Noticias Argentinas. Fuentes aeroportuarias admiten que sin esa información podrían registrarse complicaciones en la operatoria. “Nunca ocurrió algo así”, señalaron desde una aerolínea, donde siguen de cerca la evolución del conflicto.

Servicios limitados

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El impacto, sin embargo, no sería uniforme. Según explicaron desde el propio SMN, durante el apagón sólo se emitirán informes para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. Esto implica que gran parte de los vuelos comerciales que deban despegar en ese horario deberían ser reprogramados, mientras que los arribos serán asistidos si no cambian su itinerario.

La clave del problema radica en la dependencia total de la aviación respecto a los datos meteorológicos. La Organización Meteorológica Mundial advierte que estas variables son esenciales para garantizar la seguridad y regularidad de los vuelos, desde la planificación hasta el aterrizaje. Sin esa información, las operaciones se vuelven más complejas y riesgosas.

En la práctica, el escenario más probable apunta a demoras antes que cancelaciones. Las aerolíneas evitan tomar decisiones drásticas y apuestan a una resolución de último momento. “Cancelar un vuelo genera un efecto dominó difícil de revertir”, explicaron desde el sector.

Qué esperan las aerolíneas

Por ahora, en los sistemas de partidas de los principales aeropuertos no aparecen modificaciones, lo que refuerza la estrategia de esperar hasta el límite. La expectativa está puesta en que se dicte una conciliación obligatoria que desactive la medida.

El conflicto también podría extender su impacto más allá de los aeropuertos. Desde el SMN advirtieron que durante el apagón no habrá informes para el transporte fluvial, lo que afectaría servicios de ferry y buques comerciales, que no pueden operar sin ese respaldo técnico.

Detrás de la protesta, el reclamo gremial apunta al recorte de personal y sus consecuencias operativas. Según fuentes internas, ya hay estaciones meteorológicas con cobertura reducida y franjas horarias sin monitoreo, especialmente durante la noche.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa avanzar con sistemas automáticos para reemplazar tareas, aunque desde el organismo aseguran que no existe aún un plan concreto en marcha.

Con este escenario, el viernes se perfila como una jornada clave: o se desactiva el conflicto en las próximas horas o los vuelos en el país enfrentarán una prueba inédita.

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