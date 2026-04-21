Con la histórica fábrica de puloveres en crisis, qué pasa con los locales de Mauro Sergio en San Juan

En el hiper Libertad, el local que ocupó la famosa marca de puloveres.

El local que sigue en pie: su propietaria Verónica contó a TSJ como sobrelleva la crisis de Mauro Sergio.

La tienda que sigue abierta en calle Mendoza, pero ahora con la incorporación de otras marcas.

Fábrica textil en crisis: el local que tenia Mauro Sergio a la entrada del galeria Provincial.

La crisis de la emblemática marca de sweaters Mauro Sergio, fabricados por la firma marplatense Textilana, ya tiene impacto concreto en San Juan. En la provincia, de los tres locales que supo tener la fábrica en la capital sanjuanina, dos cerraron sus puertas en los últimos meses y solo uno permanece activo, aunque con un giro estratégico para sostenerse.

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El escenario local refleja lo que ocurre a nivel nacional: la empresa, con más de 45 años de trayectoria, atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la apertura de un concurso preventivo, una herramienta judicial para evitar la quiebra en medio de una fuerte caída del consumo y un contexto económico adverso.

En paralelo, la firma arrastra un proceso de ajuste que incluyó la suspensión de más de 170 trabajadores en su planta de Mar del Plata, lo que encendió las alarmas en todo el país.

Los cierres en San Juan

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En la provincia, el impacto ya se tradujo en persianas bajas. Según confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, primero cerró el local del Hiper Libertad y, semanas después y tras una liquidación, también bajó la persiana el de la Galería Provincial.

Los sanjuaninos que pasen por esos lugares verán tapadas con papel las vidrieras que antes mostraban todo tipo de sweaters, camperas y tejidos.

Desde el sindicato de Empleados de Comercio indicaron que siguieron la situación a partir de lo publicado en medios nacionales y señalaron que no se trató de un proceso abrupto, sino de una crisis que se viene gestando desde hace años.

En el gremio reconocieron que no tienen precisiones sobre cuántos trabajadores sanjuaninos fueron afectados, ya que no cuentan con delegados en la firma, pero adelantaron que realizarán gestiones ante la Subsecretaría de Trabajo para verificar si las desvinculaciones se realizaron conforme a la normativa vigente, con el pago correspondiente de indemnizaciones.

La tienda que resiste y se reinventa

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El único punto de venta que sigue en pie es el histórico local de calle Mendoza 159 Sur. Sin embargo, lejos de mantenerse igual, el comercio inició una transformación profunda para adaptarse al nuevo escenario.

Verónica, su propietaria -quien trabajó durante años directamente con la fábrica contó a Tiempo de San Juan que originalmente Mauro Sergio funcionó con un local enorme en la calle General Acha, entre los comercios de Batistella y Multimundo.

“En aquel momento el local era del propio dueño de Textilana y yo fui encargada”, recordó. Luego el propietario decidió retirarse y le ofreció quedarse al frente del negocio: fue cuando se trasladó a la ubicación actual, en el año 2009.

Tras el fallecimiento de su dueño fundador y bajo la actual gestión de sus hijos, la fábrica marplatense enfrenta un panorama incierto que ha derivado en suspensiones masivas y un pedido de concurso preventivo para evitar la quiebra

La actual propietaria contó lo que pasó luego con la textil: “La fábrica ha suspendido a más de 150 personas desde el verano pasado y, aunque prometieron reincorporarlas en julio, el futuro es incierto. Pero no cerró, tienen producción acumulada para 4 años y no van a innovar mucho en los modelos", indicó.

En su opinión, otro problema que desencadeno la crisis fue el cambio drástico en la estrategia de ventas que perjudicó a los locales históricos. "Mauro Sergio empezó a revenderle la marca a cualquiera. Antes éramos exclusivos... hoy te vas a encontrar cartelitos Mauro Sergio por todos lados", explica, señalando que ahora cualquier persona puede vender desde su casa o en locales de barrio sin las exigencias de antaño.

A esto se suma una fuerte distorsión de precios. “Hay gente que compra en Mar del Plata más barato de lo que yo consigo como mayorista”, afirmó, lo que vuelve inviable competir en igualdad de condiciones.

Ante ese escenario, el local sanjuanino decidió dejar de depender exclusivamente de Mauro Sergio y avanzar hacia un formato multimarca. Así nació “Metanoia”, el nuevo nombre e identidad del comercio. “Significa cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Es una mariposa, una transformación”, explicó su dueña.

Según dijo, el negocio seguirá ofreciendo prendas de Mauro Sergio porque aún hay demanda, pero incorporó otras etiquetas, como Vanlon, en busca de diversificar la oferta y sostener una clientela construida durante décadas.

Del auge a la crisis

Mientras la fábrica intenta reordenarse para evitar la quiebra, en provincias como San Juan ya se siente el impacto. Los casos de los locales sanjuaninos son fiel reflejo de lo que sucedió con la famosa marca.

Es decir, de ser una referencia famosa y consolidada de los tejidos de calidad y a precios accesibles en el rubro textil, a enfrentar una reconfiguración profunda, con cierres, pérdida de exclusividad y comercios que buscan sobrevivir por fuera de su estructura original.