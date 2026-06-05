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Producción

Traen variedades de EE.UU. para renovar las pasas de uva en San Juan y evaluan hacer algo similar con la uva de mesa

Las nuevas cepas de uva de pasas provienen de la Universidad de Davis de California. Desde el Gobierno están trabajando en conjunto con viveros de la provincia, que se encargan de su cultivo.

Por Guillermo Alamino
pasas

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la provincia confirmaron que ya incorporaron nuevas variedades de semillas de pasas de uvas y están trabajando en conjunto con viveros para repartirlas a productores y optimizar el parque varietal. A su vez, expresaron que están evaluando traer otro tipo de semillas de uvas de mesa para mejorar la producción vitivinícola, aunque esto aún es solo una propuesta.

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Miguel Moreno, secretario de Agricultura, comentó a Tiempo de San Juan que han ingresado variedades de semillas de uvas de pasas de la Universidad de Davis de California, Estados Unidos, libres de virus. Esta iniciativa se está llevando adelante en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola promovido por el Gobierno provincial y cuyos protagonistas son los actores de la industria.

El funcionario explicó que se encuentran participando viveros de la provincia que están plantando las semillas y realizándoles los tratamientos correspondientes para que crezcan. Moreno detalló que luego las plantas serán distribuidas entre los productores locales para plantarlas.

La necesidad de implantar otro tipo de plantaciones de uvas de pasas surgió de las reuniones de las mesas de trabajo para diagramar la planificación de la actividad a mediano y largo plazo. De acuerdo a fuentes oficiales, si bien la actividad atraviesa un buen momento, con producciones destacadas y expectativas de exportación alentadoras, los representantes del sector coincidieron en esos encuentros en que el desarrollo se ve limitado por el uso de variedades tradicionales que llevan años sin mayores innovaciones. Así, quieren lograr una mayor diversiadad del parque varietal local.

En este sentido, Moreno explicó que en las últimas jornadas de reuniones surgió la necesidad de traer otras especies de uvas de mesa, pero esto todavía se está evaluando y falta tiempo para que sea una realidad.

Cabe destacar que están avanzando las convocatorias para diagramar el Plan Estratégico Vitivinícola. Esta vez, en las recientes conversaciones se trataron los desafíos y problemáticas del vino a granel, enoturismo y uva de mesa.

Exportaciones en alza

Desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informaron que el acumulado de los primeros cinco meses del año a nivel nacional muestra un aumento del 15% en los volúmenes exportados en comparación con el mismo tramo del año pasado, alcanzando los 85.444.300 litros. Los vinos sin mención varietal crecieron +88,1%, los varietales +5,7% y los espumosos +35,6%. En cuanto a la modalidad de envío a granel crecieron +61,9% y fraccionados +0,4%.

El organismo confirmó que en este mismo período las exportaciones de mosto concentrado totalizaron las 39.176 toneladas con un aumento del 30,2%. El valor FOB de las exportaciones argentinas de vinos y mostos durante enero - mayo de 2026 fue de U$S 317.799.000 lo que representa un crecimiento del 3,9% comparado con igual período del año pasado.

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