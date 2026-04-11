sábado 11 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Demasiado de afuera

Alerta roja en la industria textil de San Juan: enfrenta su peor crisis en décadas

Sergio Olivares, titular de la Asociación Obrera Textil, describió un panorama desolador marcado por la apertura de importaciones y un mercado interno que se vuelca hacia lo más barato a pesar de la pérdida de calidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La crisis de la industria textil en San Juan se viene profundizando en 2026. Según relató Sergio Olivares, secretario general del gremio local, el sector viene de transitar un 2025 que consideran como uno de los peores años de las últimas décadas. La situación actual no muestra signos de mejoría, transformándose en un panorama "muy preocupante" donde la falta de producción y ventas son la norma de todas las fábricas del país.

Lee además
Entre las empresas textiles sanjuaninas que logran sostener su actividad están las que exportan con valor agregado.
Industria

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué
la industria textil perdio 18.333 empleados y sus precios bajaron 30,6% en el gobierno de javier milei
Informe

La industria textil perdió 18.333 empleados y sus precios bajaron 30,6% en el Gobierno de Javier Milei

Según los datos gremiales, en San Juan, el universo textil está integrado por aproximadamente 700 a 800 familias que dependen directamente de esta actividad. Sin embargo, durante el año pasado, el sector sufrió una sangría constante: a mitad de año se perdieron entre 70 y 80 puestos de trabajo, mientras que hacia el cierre del periodo se sumaron otras 30 bajas, completando una pérdida directa de cerca del 10 % de la fuerza laboral. A esto se suma un impacto indirecto "muchísimo" mayor, afectando a servicios de seguridad, limpieza y empresas contratadas que fueron desvinculadas para que el personal propio asuma esas tareas como medida de supervivencia.

Olivares aseguró este viernes, en diálogo con radio Estación Claridad, que el principal motor de esta caída es la combinación de una baja en el consumo interno y una política nacional que permitió que la importación "invada" la industria. Al respecto, el dirigente señaló que "no hay un cambio de timón a nivel nacional en el tema de las importaciones" y que se enfrenta un "futuro muy incierto". La competencia se vuelve desigual debido a los bajos precios de los productos extranjeros, a menudo de menor calidad, que seducen al bolsillo golpeado del consumidor: "al ver esa opción tan barata, la gente se inclina por lo más barato, por la economía que hay".

image

Según el gremialista, el caso de Vicunha, una de las firmas más emblemáticas y grandes de la provincia, sirve para ilustrar el desplome productivo. Mientras que hace tres años la planta alcanzaba una producción de 2 millones de metros de tela por mes, hoy la cifra no llega ni al millón. Esta parálisis forzó la implementación de un cronograma de suspensiones para evitar despidos masivos. Se acordaron semanas de inactividad en Semana Santa, a partir del 20 de abril y nuevamente a mediados de mayo, buscando que el impacto salarial sea el menor posible mediante convenios entre las empresas, el gremio y la Subsecretaría de Trabajo.

En este contexto, la realidad dentro de las plantas cambió drásticamente. Olivares describió cómo operarios calificados hoy realizan tareas de mantenimiento, pintura o limpieza para paliar la situación y mantener su puesto: "nos tenemos que poner el overol y ponernos a trabajar".

Las empresas, por su parte, intentan conservar el personal mínimo indispensable porque, según explica el dirigente, formar a un maquinista especializado lleva al menos un año, y perder ese capital humano haría imposible una eventual reactivación. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras no se vean medidas que equilibren la balanza comercial, ya que para el gremio, el sector empresario ya hizo todos los ajustes posibles: "más ajustes no veo cuáles serían".

Temas
Seguí leyendo

Radiografía de los cercos eléctricos, cámaras y alarmas en San Juan: creció la demanda, pero advierten por engaños en instalaciones; y cuánto cuestan

Así fue la primera noche de la apertura del horario 24 horas en un supermercado de San Juan

Nación confirma la reactivación del tren San Martín: todos los plazos y por qué será crucial para la minería de San Juan

La mora crediticia aumentó en febrero, y ya alcanza el 30% en billeteras virtuales y bancos

El Riesgo País desciende hasta cerca de los 550 puntos

El dólar volvió a cerrar abajo de los 1.400 pesos

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencias de San Juan: los motivos

El Banco Central compró más de 400 millones de dólares y ya superó el 50% de la meta pactada para todo el año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
radiografia de los cercos electricos, camaras y alarmas en san juan: crecio la demanda, pero advierten por enganos en instalaciones; y cuanto cuestan
Seguridad en el hogar

Radiografía de los cercos eléctricos, cámaras y alarmas en San Juan: creció la demanda, pero advierten por engaños en instalaciones; y cuánto cuestan

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

La nueva vida en libertad de los peces del Parque de Mayo. video
Exclusivo

Del ruido y el hacinamiento al silencio y la libertad: cómo es la nueva vida de los peces del Parque de Mayo

Imagen ilustrativa
Por partida doble

Asaltaron a una abogada sanjuanina, se llevaron su cartera y encima realizaron transferencias desde su cuenta

Carrefour estrenó el horario 24 horas en San Juan.
Nueva modalidad

Así fue la primera noche de la apertura del horario 24 horas en un supermercado de San Juan

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas, confirmó que el ramal de tren Albardón–Jáchal será reconvertido e integrado al San Martín: “No veo la minería del cobre posible sin el ferrocarril”.
Exclusiva con el presidente de Belgrano Cargas

Nación confirma la reactivación del tren San Martín: todos los plazos y por qué será crucial para la minería de San Juan

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador
Capital

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador

Te Puede Interesar

UPCN cayó en los dos primeros parciales y está obligado a forzar el tiebreak para gritar campeón: mirá el partido en vivo video
Vóley

UPCN cayó en los dos primeros parciales y está obligado a forzar el tiebreak para gritar campeón: mirá el partido en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paisajes imperdibles, caminos destruidos: las dos caras de la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo
En imágenes

Paisajes imperdibles, caminos destruidos: las dos caras de la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo

Apareció el hombre que era intensamente buscado en San Juan
Alivio

Apareció el hombre que era intensamente buscado en San Juan

La fiesta gremial de los primeros minutos en La Bombonerita sanjuanina, en fotos y videos
UPCN, a un paso del título

La fiesta "gremial" de los primeros minutos en La Bombonerita sanjuanina, en fotos y videos

Obra Social Provincia.
Dilema

Del convenio olvidado al modelo cordobés: el plan de la OSP para transformar la cobertura psicológica en San Juan