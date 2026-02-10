martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

La industria textil perdió 18.333 empleados y sus precios bajaron 30,6% en el Gobierno de Javier Milei

El reporte de Analytica es una radiografía de la situación del sector. Pero para el consumidor, con un salario se compran 13 jeans, contra 9 de hace dos años.

Por Agencia NA
image

Caída del consumo, avance de las importaciones y que el Gobierno de Javier Milei le haya soltado la mano sintetizan la profunda crisis que atraviesa la industria textil en los últimos dos años, de acuerdo con el reciente informe de la consultora Analytica.

Lee además
preocupacion y alerta en la industria textil y del calzado en san juan por la apertura de importaciones
Análisis

Preocupación y alerta en la industria textil y del calzado en San Juan por la apertura de importaciones
a contramano de nacion, en san juan la industria textil no registra despidos, pero si se avizoran suspensiones
En lo que va del año

A contramano de Nación, en San Juan la industria textil no registra despidos, pero sí se avizoran suspensiones

El desinterés oficial por la suerte que corran los 250 mil empleados de la actividad, con una producción que cayó casi 50% interanual en algunos segmentos y una capacidad instalada operando apenas al 29% se manifestó en recientes declaraciones de importantes funcionarios libertarios como el ministro de Economía Luis Caputo y la senadora ex titular de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes se refirieron en forma peyorativa a la industria nacional y ensalzaron la ropa importada, según recogió la Agencia Noticias Argentinas de recientes declaraciones públicas de ambos.

La actriz Marixa Balli cuestionó a Caputo en redes sociales y calificó sus dichos como ofensivos frente a una población que enfrenta dificultades económicas básicas.

También el diseñador Benito Fernández rechazó que se trate a los productores locales como responsables de los altos precios.

Aumentos por debajo de la inflación

Un informe de la consultora Analytica indica que desde noviembre de 2023 los precios del rubro aumentaron 149,4%, muy por debajo de la inflación general acumulada (259,4%).

En términos relativos, la ropa se abarató 30,6% frente al promedio de la economía y alcanzó su nivel más bajo desde 2016.

Aunque representa apenas el 9,9% del índice de precios al consumidor, el sector contribuyó de forma significativa a la desaceleración inflacionaria, a diferencia de los servicios —menos expuestos a la competencia externa— que mantuvieron mayor rigidez.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) alertó que simplificar el debate conduce a diagnósticos erróneos.

Señaló que las recientes rebajas impositivas y la desburocratización beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa bajo una alta presión tributaria, costos energéticos elevados y escaso financiamiento.

“El problema no es la competitividad, es la competencia fraudulenta”, remarcaron.

La Fundación Pro Tejer registró el cierre de 558 establecimientos en ese período, una contracción del 9%, con impacto especialmente fuerte en indumentaria y calzado.

Se trata además de una actividad con altos niveles de informalidad —alrededor del 72% en confecciones—, por lo que la pérdida total de puestos sería mayor.

Según el reporte de Analytica, la industria textil acumuló caídas en 10 de los 11 meses de 2025, consolidándose como la actividad más golpeada del Índice de Producción Industrial (IPI).

En noviembre, la producción textil se ubicó 31,2% por debajo de diciembre de 2024 y 47,6% menos que en noviembre de 2023.

Producción y capacidad instalada

Analytica estima que en confecciones y calzado está 18,5% por debajo de diciembre de 2024 y en productos textiles, 31,2% de merma.

La utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 29%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, con excepción del período más crítico de la pandemia.

Subsectores como el curtido y la fabricación de artículos de cuero registraron caídas del 44,1%, seguidos por tejidos y acabados textiles (-34,7%) y preparado de fibras (-33,7%).

El salto de las importaciones resultó letal para las Pymes locales.

En 2025, las compras externas de indumentaria crecieron 97,3% interanual, con un incremento de US$336 millones.

Otros textiles avanzaron 121,2% y el calzado 25,2%.

A esto se sumó el auge del comercio vía courier y plataformas como Shein y Temu, con un crecimiento acumulado del 274,2%.

Como resultado, las importaciones de indumentaria alcanzaron US$681 millones, el valor más alto de toda la serie histórica en términos reales.

En calzado, el total llegó a US$825 millones, muy cerca del récord de 2017.

Temas
Seguí leyendo

Encuesta: Orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen

La Ley Penal Juvenil, en la recta final: mañana se dictamina en Diputados y el jueves se vota en el recinto

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Caputo se reunió con referentes del mercado: ¿Flexibilizan el cepo?

Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno freno el paro de transporte con la conciliacion obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas