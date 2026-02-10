Encuesta: Orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen

La encuestadora CB realiza periódicamente relevamientos de la imagen positiva de gobernadores argentinos.
La tradicional encuesta de una consultora argentina ubicó, en febrero, al gobernador de San Juan Marcelo Orrego como el mandatario provincial con mayor imagen positiva.
En la de febrero, se ubicó al tope el gobernador de San Juan Marcelo Orrego, con el 60.1%. Lo siguen el tucumano Osvaldo Jaldo y el puntano Claudio Poggi, con el 58.5% y el 56.2%, respectivamente.
Orrego subió más de 3 puntos desde el último relevamiento, realizado en diciembre del 2025.
En el otro extremo cierran el listado el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, con el 45.3%, el fueguino Gustavo Melella con el 46.5%, y el bonaerense Axel Kicillof, con el 47%.