Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Un intento de robo generó momentos de tensión en una casa de Concepción, en Capital. Un grupo de ladrones intentó ingresar a la casa de un policía sin advertir que el propietario del inmueble se encontraba en el lugar.
El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda de Capital, donde cuatro sospechosos intentaron ingresar al domicilio. Uno de ellos fue reducido y detenido, mientras que el resto logró escapar.
Según indicaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el hecho tuvo como protagonista a Gonzalo Delendati, efectivo de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, quien durante la jornada del lunes se encontraba cumpliendo funciones en la dependencia. Al finalizar su turno, regresó a su domicilio ubicado en calle Corrientes, entre Mendoza y Catamarca.
Cerca de las 23 horas, al ingresar al fondo de la vivienda, Delendati advirtió movimientos sospechosos en la oscuridad. En el interior de la casa se encontraban su esposa y sus hijos, lo que incrementó la preocupación ante la situación.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el policía ingresó por un lateral del inmueble y se ocultó detrás de una pared de pequeñas dimensiones. En ese momento, pudo observar que eran cuatro los delincuentes que se encontraban en el lugar y que no habían notado su presencia.
Mientras conversaban, uno de los sospechosos le dijo a otro: “Métete en esta casa, donde está la señora, y yo me meto a la de al lado”. Tras ello, dos de los individuos ingresaron por el patio trasero, mientras que los otros dos permanecieron en el exterior.
Fue entonces cuando el efectivo salió de su escondite y se encontró con los delincuentes. En medio del forcejeo, algunos cayeron al piso y uno de los sospechosos logró huir. Al advertir que se trataba de un policía, uno de los ladrones se detuvo y fue reducido por Delendati.
El momento de la captura quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron aportadas a la investigación y a las que tuvo acceso este medio.
El detenido fue identificado como Valentín Ezequiel Balmaceda, de 19 años, quien fue trasladado a la Comisaría 2ª de Concepción y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. La causa fue caratulada como robo agravado por ser en banda y en poblado, en grado de tentativa.
Según informaron fuentes policiales, Balmaceda había recuperado la libertad recientemente tras haber estado alojado en el penal de Chimbas y cuenta con al menos cuatro causas judiciales en su contra.