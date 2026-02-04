miércoles 4 de febrero 2026

Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

El asalto ocurrió a primera hora de la mañana sobre una de las avenidas más transitadas del departamento. Dos delincuentes armados sorprendieron a la víctima, le robaron la bicicleta y dos costosos celulares.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 22 años fue víctima de un violento asalto callejero este miércoles por la mañana, cuando circulaba en bicicleta por la avenida Benavidez en Chimbas. Dos ladrones lo encañonaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender del rodado y escaparon con la bicicleta y dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone.

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima
un encapuchado asalto con un cuchillo al empleado de una estacion de servicio de caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

El hecho se produjo cerca de las 8 sobre la avenida Benavidez, a la altura de calle Charcas. La víctima, de apellido Andrada y vecino del departamento, se movilizaba por la zona cuando dos sujetos que se le cruzaron en el camino y lo hicieron parar a la fuerza. Uno de ellos extrajo un revólver y le apuntó directamente a la cabeza.

Los delincuentes lo tironearon hasta que lograron bajarlo de su bicicleta Venzo Raptor y luego le revisaron las prendas. Así le sustrajeron un iPhone y un celular Samsung que llevaba consigo. Tras el atraco, los asaltantes huyeron hacia un barrio cercano, mientras Andrada corrió a pedir ayuda.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 17ª, cuyos efectivos tomaron la descripción de los autores del hecho. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y dar con los responsables del violento robo.

