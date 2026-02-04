miércoles 4 de febrero 2026

Estafa

Una trabajadora sexual le robó a un hombre $800.000 por Mercado Pago, lo amenazó con un cuchillo y terminó presa

En un juicio abreviado realizado a pocas horas del hecho, Flagrancia sentenció a la agresora por lesiones y amenazas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

A través de un juicio abreviado condenar a una trabajadora sexual por los delitos de lesiones leves y amenazas. Desde Fiscalía lograron la resolución de una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, sumado a la declaración de reincidencia y la prisión preventiva de la imputada.

Según fuentes judiciales, el hecho se produjo el pasado 3 de febrero, alrededor de las 00:05 horas, cuando personal policial del Comunal Capital fue comisionado a la intersección de las calles Entre Ríos y Chile. Al llegar, los efectivos observaron a un hombre que retenía a una mujer en la vía pública. El sujeto, un hombre de 30 años y nacionalidad boliviana, relató que minutos antes había recogido a la mujer en la intersección de avenida Rawson y General Paz.

La víctima, al no contar con dinero en efectivo para pagar los servicios acordados, se dirigieron a un kiosco cercano a la terminal de ómnibus para cargar su teléfono celular y abonar mediante Mercado Pago. Una vez encendido el dispositivo, el hombre le entregó el celular a la mujer para que ella colocara el alias de transferencia. En ese momento, la mujer realizó dos movimientos por un total de $800.000, debitando $400.000 en cada operación.

Al percatarse del millonario descuento, el damnificado inició una discusión dentro del vehículo, momento en que la mujer descendió y emprendió la huida a pie por un descampado. En medio de la persecución, la imputada extrajo un cuchillo de su cartera y amenazó al hombre al grito de "andate porque te voy a apuñalar".

Finalmente, el hombre logró interceptarla en calle Chile, donde se produjo un forcejeo en el que sufrió un golpe en sus testículos, rasguños en brazos y cuello, y la rotura de su vestimenta. La intervención de Fiscalía permitieron dar cierre inmediato a la causa con la sentencia efectiva de la agresora.

