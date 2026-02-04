miércoles 4 de febrero 2026

UFI Delitos contra la Propiedad

Delincuentes desvalijan una ferretería de Trinidad y se dan a la fuga

El hecho fue denunciado el martes al mediodía, cuando el padre del propietario que se encuentra de vacaciones se enteró del ataque de los malvivientes. Por el caso, intervino personal policial de la Comisaría 3ra y de la fiscalía para dar con los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una ferretería de Trinidad se convirtió en el blanco de delincuentes que, prácticamente, la desvalijaron. El hecho fue denunciado el martes al mediodía y se sospecha que los ladrones actuaron en horas de la madrugada, dado que los vecinos de la zona oyeron ruidos por la noche.

Acorde informaron fuentes policiales, los malvivientes forzaron una ventana del local y se llevaron una gran cantidad de herramientas, además de dinero en efectivo. Es por ello que el golpe está siendo investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad, que con su personal busca dar con los responsables.

El hecho se registró en un comercio situado sobre Avenida Rioja, en Capital. La denuncia fue radicada por el padre del propietario del comercio, que actualmente se encuentra de vacaciones fuera de la provincia.

Entre los elementos robados figuran llaves de distintas medidas, pinzas, alicates, juegos de llaves tubo, llaves combinadas, llaves Allen, serruchos, martillos y tenazas, en su mayoría de las marcas Lacatus y Tools. Además, los ladrones se llevaron unos 100 mil pesos en efectivo de la caja registradora. El monto total de lo sustraído fue estimado en alrededor de 1.500.000 pesos.

Desde la Policía informaron que, durante recorridas realizadas en la madrugada, un móvil encontró una bolsa con varias llaves que luego fueron trasladadas a sede policial. Posteriormente, el damnificado reconoció esos elementos como de su propiedad.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 3ª y se dio aviso al ayudante fiscal de turno, Mauro Carrizo, quien dispuso la recepción de la denuncia y una serie de medidas investigativas. Entre ellas, inspección ocular, croquis ilustrativo, relevamiento de cámaras públicas y privadas, entrevistas vecinales, informe técnico con fotografías de los daños y la intervención de Criminalística para el levantamiento de huellas y rastros.

