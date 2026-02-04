miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

La exboxeadora Cecilia Román reapareció tras sufrir una descarga eléctrica y agradeció públicamente al empresario Mauricio Barceló por haberla auxiliado cuando sufrió la descarga eléctrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cecilia Román

Cecilia Román

La exboxeadora y campeona mundial Cecilia Román reapareció públicamente luego de haber sufrido una descarga eléctrica el viernes por la noche y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. A través de un mensaje difundido en redes sociales, agradeció el apoyo recibido y confirmó que ya inició el proceso de recuperación.

Lee además
abrazos, lagrimas y orgullo: asi fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la patagonia
Reencuentro

Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia
lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de san juan
Campaña

Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan
Embed - CECILIA ROMÁN on Instagram: "Agradezco a toda la gente de corazón por la preocupación y el cariño que he recibido en estos días, a través de los msj . Me encuentro iniciando el proceso de recuperación Quiero agradecer en especial al Sr. MAURICIO BARCELÓ por su actitud frente a la situación, por su COMPROMISO con el prójimo, consigo mismo, con la vida, con su vida GRACIAS GRACIAS GRACIAS"
View this post on Instagram

“Agradezco a toda la gente de corazón por la preocupación y el cariño que he recibido en estos días, a través de los mensajes. Me encuentro iniciando el proceso de recuperación”, expresó Román. En el mismo posteo, dedicó un agradecimiento especial al empresario farmacéutico Mauricio Barceló, a quien destacó por su actitud durante el episodio. “Quiero agradecer en especial al Sr. Mauricio Barceló por su compromiso con el prójimo, consigo mismo y con la vida”, escribió.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de calle Ombú, antes de calle 11, en Villa Elisa. Según el parte policial, Román caminaba por la zona cuando recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar de manera accidental un pilar de alumbrado público. Tras el hecho, se indicó que personal del 107 intervino y decidió su traslado al Hospital Dr. Federico Cantoni para una mejor atención.

Sin embargo, Barceló brindó otra versión de lo sucedido y desmintió parcialmente el relato oficial. Aseguró que ni la Policía ni una ambulancia se hicieron presentes en el lugar y que fue él quien asistió a la deportista de manera inmediata. Según relató, Román fue despedida unos dos metros por el impacto y quedó inconsciente, por lo que decidió trasladarla en su camioneta particular hasta el hospital de Pocito tras controlar sus signos vitales.

El agradecimiento público de Román refuerza la hipótesis de que fue Barceló quien la auxilió y trasladó de urgencia.

Temas
Seguí leyendo

Háblalo: Tecnología inclusiva del Banco San Juan para facilitar la comunicación oral, escrita y auditiva

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

¡Hasta los virales nos copian! Un mendocino llegó a San Juan y reversionó el famoso video del hotel

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Te Puede Interesar

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado