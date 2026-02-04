Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

La exboxeadora y campeona mundial Cecilia Román reapareció públicamente luego de haber sufrido una descarga eléctrica el viernes por la noche y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. A través de un mensaje difundido en redes sociales, agradeció el apoyo recibido y confirmó que ya inició el proceso de recuperación.

“Agradezco a toda la gente de corazón por la preocupación y el cariño que he recibido en estos días, a través de los mensajes. Me encuentro iniciando el proceso de recuperación”, expresó Román. En el mismo posteo, dedicó un agradecimiento especial al empresario farmacéutico Mauricio Barceló, a quien destacó por su actitud durante el episodio. “Quiero agradecer en especial al Sr. Mauricio Barceló por su compromiso con el prójimo, consigo mismo y con la vida”, escribió.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de calle Ombú, antes de calle 11, en Villa Elisa. Según el parte policial, Román caminaba por la zona cuando recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar de manera accidental un pilar de alumbrado público. Tras el hecho, se indicó que personal del 107 intervino y decidió su traslado al Hospital Dr. Federico Cantoni para una mejor atención.

Sin embargo, Barceló brindó otra versión de lo sucedido y desmintió parcialmente el relato oficial. Aseguró que ni la Policía ni una ambulancia se hicieron presentes en el lugar y que fue él quien asistió a la deportista de manera inmediata. Según relató, Román fue despedida unos dos metros por el impacto y quedó inconsciente, por lo que decidió trasladarla en su camioneta particular hasta el hospital de Pocito tras controlar sus signos vitales.

El agradecimiento público de Román refuerza la hipótesis de que fue Barceló quien la auxilió y trasladó de urgencia.