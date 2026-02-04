miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reencuentro

Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia

Los brigadistas de la Policía y el Penal arribaron a la provincia luego de contener las llamas en el sur. Hubo mucha emoción en el reencuentro con sus familiares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bomberos 2

Tras diez días de una lucha incansable contra las llamas en la Patagonia, los efectivos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial regresaron a la provincia. La misión, marcada por el profesionalismo y un hito histórico de género, concluyó con éxito y con todo el personal en excelente estado de salud y la satisfacción del deber cumplido.

Lee además
Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió
lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de san juan
Campaña

Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan

La comitiva, integrada por diez especialistas en incendios forestales, fue recibida en un clima de profunda emoción por sus familiares y las máximas autoridades de seguridad locales. El Dr. Enrique Delgado, secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, encabezó la recepción y subrayó que detrás de cada uniforme hay un sostén invisible, destacando a la familia como el pilar fundamental que permite a estos efectivos arriesgar su vida por la comunidad.

bomberos 2

Esta misión no solo se destacó por su eficacia técnica en el terreno, sino también por romper barreras institucionales. La subcomisaria Pamela Perea hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una misión operativa de estas características fuera de la provincia, marcando un precedente fundamental en las fuerzas de seguridad sanjuaninas. Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, calificó como "histórica" la participación de su institución en esta brigada de emergencia.

bomberos 3

El jefe de Policía, Comisario General Lic. Néstor Álvarez, puso énfasis en la inquebrantable vocación de servicio demostrada en el sur argentino. En sintonía, el subcomisario Víctor Cabrera, quien estuvo a cargo de la delegación, agradeció la entrega de los brigadistas con una frase que resume el espíritu del grupo: "la verdadera fuerza es enfrentar todo sin recibir nada a cambio".

Seguí leyendo

Háblalo: Tecnología inclusiva del Banco San Juan para facilitar la comunicación oral, escrita y auditiva

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

¡Hasta los virales nos copian! Un mendocino llegó a San Juan y reversionó el famoso video del hotel

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Te Puede Interesar

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado