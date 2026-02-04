Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia

Tras diez días de una lucha incansable contra las llamas en la Patagonia, los efectivos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial regresaron a la provincia. La misión, marcada por el profesionalismo y un hito histórico de género, concluyó con éxito y con todo el personal en excelente estado de salud y la satisfacción del deber cumplido.

La comitiva, integrada por diez especialistas en incendios forestales, fue recibida en un clima de profunda emoción por sus familiares y las máximas autoridades de seguridad locales. El Dr. Enrique Delgado, secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, encabezó la recepción y subrayó que detrás de cada uniforme hay un sostén invisible, destacando a la familia como el pilar fundamental que permite a estos efectivos arriesgar su vida por la comunidad.

bomberos 2

Esta misión no solo se destacó por su eficacia técnica en el terreno, sino también por romper barreras institucionales. La subcomisaria Pamela Perea hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una misión operativa de estas características fuera de la provincia, marcando un precedente fundamental en las fuerzas de seguridad sanjuaninas. Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, calificó como "histórica" la participación de su institución en esta brigada de emergencia.

bomberos 3

El jefe de Policía, Comisario General Lic. Néstor Álvarez, puso énfasis en la inquebrantable vocación de servicio demostrada en el sur argentino. En sintonía, el subcomisario Víctor Cabrera, quien estuvo a cargo de la delegación, agradeció la entrega de los brigadistas con una frase que resume el espíritu del grupo: "la verdadera fuerza es enfrentar todo sin recibir nada a cambio".