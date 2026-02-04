miércoles 4 de febrero 2026

Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Un informe de Argendata muestra un curioso dato para San Juan y el lugar que ocupa en el ranking de Argentina.

Por Elizabeth Pérez
San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó.&nbsp;

San Juan es una de las provincias del país donde menos gente vive lejos de donde nació. En otras palabras y a diferencia de lo que ocurre en otras partes, la gran mayoría de los sanjuaninos nació en esta provincia y se quedó acá a vivir.

Según los datos definitivos del Censo 2022, que fueron difundidos por la plataforma Argendata Fundar, solo el 10% de las personas que hoy viven en San Juan nació en otra provincia o en otro país. El 90% restante nació en suelo sanjuanino. Eso quiere decir que nueve de cada diez habitantes nació aquí.

El dato llamó la atención en redes sociales, donde Argendata planteó la pregunta “¿Cuánta gente que vive en tu provincia nació en otro lado?”. En el caso de San Juan, la respuesta fue clara y contundente: muy poca.

Con ese porcentaje, San Juan queda entre las provincias con menos movimiento de población en todo el país: quedó penúltima, y solo Chaco quedó con un número menor, con un 9% de habitantes nacidos fuera de la provincia.

Argendata

Otras provincias

La situación es muy distinta en otras regiones de la Argentina. En Tierra del Fuego, por ejemplo, más de la mitad de la población no nació allí.

En provincias patagónicas como Santa Cruz (46%), Neuquén (32%), Río Negro o Chubut, entre un 30% y casi un 50% de la gente llegó desde otros lugares.

Los vecinos de Cuyo

Incluso dentro de la región de Cuyo hay diferencias marcadas. En Mendoza, el 15% de la población nació fuera de la provincia, mientras que en San Luis ese número sube fuerte y llega al 29%, es decir, casi un tercio de sus habitantes.

Los datos muestran que San Juan mantiene una población más estable, con muchas familias que llevan generaciones viviendo en la provincia y sin flujos migratorios recientes. Mientras en otras zonas del país el movimiento de gente es constante, en San Juan la mayoria de los 823.000 habitantes nacieron y permanecieron en la provincia.

