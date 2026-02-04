miércoles 4 de febrero 2026

Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del 18 de febrero, comenzará a regir el Boleto Escolar y Docente Gratuito en todo el territorio provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se confirmó una información muy esperada en San Juan. El Ministerio de Gobierno comunicó que, a partir del 18 de febrero de 2026, comenzará a regir el Boleto Escolar y Docente Gratuito en todo el territorio provincial.

Durante esta primera etapa de implementación, el requisito fundamental para acceder al beneficio para viajar en la Red Tulum será el uso obligatorio de la credencial escolar o universitaria correspondiente al año anterior, la cual deberá ser presentada al momento de viajar.

Asimismo, y tal como se anunció antes de la finalización del ciclo lectivo anterior, será obligatorio el uso de la Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o docente, ya que el sistema migrará progresivamente al uso exclusivo de tarjetas individuales, permitiendo un mayor control y trazabilidad del beneficio, para mejorar la planificación.

Esta política pública se implementa con el objetivo de acompañar y favorecer a los estudiantes y docentes que forman parte del sistema educativo, garantizando el acceso al transporte público, y al mismo tiempo preservar el derecho de todos los sanjuaninos a contar con un uso responsable y transparente de los recursos del Estado.

Desde el Ministerio de Gobierno se informa además que próximamente se lanzará la segunda etapa de implementación del Boleto Escolar y Docente Gratuito, la cual se llevará adelante mediante el registro de datos personales y escolares a través de un bot y de una página web oficial. Este procedimiento permitirá que los estudiantes y docentes migren de manera progresiva al sistema SUBE, consolidando el nuevo esquema de control y acceso al beneficio.

