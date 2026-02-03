martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vialidad Nacional

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

La restricción se aplicará durante la noche de este martes en el tramo Bermejo–Marayes, en el marco de un operativo preventivo por daños en la calzada y riesgos derivados del temporal. Autoridades nacionales y provinciales recomiendan evitar la circulación y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ruta-141

Un tramo de la Ruta Nacional 141 volverá a ser cerrada de manera preventiva durante la noche de este martes, en el marco de las restricciones que se vienen aplicando tras el temporal que afectó la zona en los últimos días.

Lee además
una camioneta termino bajo el agua, a pasos de la ruta 141
Video

Una camioneta terminó bajo el agua, a pasos de la Ruta 141
tras despejar derrumbes en la zona de tuneles, habilitaron la ruta que une jachal con ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Según informó Vialidad Nacional -Distrito San Juan-, el corte se implementará desde las 19:00 de este martes 3 de febrero y se extenderá hasta las 7:00 del miércoles 4. La decisión fue adoptada de manera conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan.

El tramo más comprometido es el comprendido entre Bermejo y Marayes, donde se registran sectores con acumulación de agua, material de arrastre, banquinas descalzadas y zonas con erosión, además del riesgo de socavones y posibles bajadas de creciente. A esto se suman las condiciones climáticas inestables y la visibilidad reducida durante la noche.

Desde el organismo nacional explicaron que personal técnico continúa trabajando en el lugar con tareas de evaluación, mantenimiento y reparación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

Las restricciones alcanzan a camiones, colectivos y vehículos particulares. En ese contexto, las autoridades solicitaron a la comunidad respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y la señalización vial, y recomendaron evitar circular por el sector afectado durante el horario nocturno. También sugirieron postergar los viajes que no sean urgentes.

Finalmente, advirtieron que el escenario podría modificarse en función de la evolución del clima o del avance de las tareas en el lugar.

Temas
Seguí leyendo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones

¿Tenés que rendir materias? Ampliaron el cupo para el apoyo escolar gratuito en San Juan

Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Atención viajeros sanjuaninos: clausuraron la YPF de Uspallata por filtraciones de combustibles

La "Pizza Party Sanjuanina" desembarca en Mar del Plata: de qué se trata

En un año realizaron 88 cirugías en el hospital de Valle Fértil: cuál es la expectativa para 2026

Cambios en el DNI y el pasaporte: quiénes deben realizar los nuevos documentos y sus medidas de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave
¿Motochorro?

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan
Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo
Vialidad Nacional

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

Imagen archivo.
Subsecretaría de Trabajo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones