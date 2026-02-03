Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Un tramo de la Ruta Nacional 141 volverá a ser cerrada de manera preventiva durante la noche de este martes, en el marco de las restricciones que se vienen aplicando tras el temporal que afectó la zona en los últimos días.

Comunicado Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Según informó Vialidad Nacional -Distrito San Juan-, el corte se implementará desde las 19:00 de este martes 3 de febrero y se extenderá hasta las 7:00 del miércoles 4. La decisión fue adoptada de manera conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan.

El tramo más comprometido es el comprendido entre Bermejo y Marayes, donde se registran sectores con acumulación de agua, material de arrastre, banquinas descalzadas y zonas con erosión, además del riesgo de socavones y posibles bajadas de creciente. A esto se suman las condiciones climáticas inestables y la visibilidad reducida durante la noche.

Desde el organismo nacional explicaron que personal técnico continúa trabajando en el lugar con tareas de evaluación, mantenimiento y reparación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

Las restricciones alcanzan a camiones, colectivos y vehículos particulares. En ese contexto, las autoridades solicitaron a la comunidad respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y la señalización vial, y recomendaron evitar circular por el sector afectado durante el horario nocturno. También sugirieron postergar los viajes que no sean urgentes.

Finalmente, advirtieron que el escenario podría modificarse en función de la evolución del clima o del avance de las tareas en el lugar.