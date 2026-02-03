martes 3 de febrero 2026

Verano

La "Pizza Party Sanjuanina" desembarca en Mar del Plata: de qué se trata

La pizza característica de la provincia podrá ser degustada por miles de turistas esta semana en la Costa Atlántica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Pizza Sanjuanina desembarca en Mar del Plata.

La Pizza Sanjuanina desembarca en Mar del Plata.

Con las representantes de la “Pizza Sanjuanina” que fueron ganadoras del concurso provincial que se realizó el año pasado, San Juan desembarca en Mar del Plata. Será en el espacio "Origen San Juan", una vidriera comercial que reúne a más de 52 productores en la avenida Güemes.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con los turistas que visitan la Costa Atlántica y promocionar su identidad productiva, San Juan llevará a cabo la primera "Pizza Party Sanjuanina" en Mar del Plata. El evento es el resultado de un trabajo conjunto entre la Agencia Calidad San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

image

La cita será el próximo miércoles 4 de febrero, de 20 a 22 horas, en el local "Origen San Juan", ubicado en Avenida Güemes 3215, uno de los polos comerciales y gastronómicos más importantes de "La Feliz". La actividad cuenta con la participación de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), que reúne a más de 6.000 empresarios del rubro a nivel nacional.

Las estrellas del encuentro serán las dos recetas ganadoras del Concurso de la Pizza Sanjuanina, organizado el año pasado en el marco de la Expo Olivícola Internacional: la pizza "De Molde" de Alex Lara y la pizza "a la Piedra" de Maximiliano Videla. En esta ocasión, serán elaboradas por el reconocido maestro pizzero marplatense Gustavo Salinas, de Tanana Pizzas.

image

El evento no es un hecho aislado, sino una acción estratégica dentro del espacio "Origen San Juan", inaugurado en Mar del Plata y con otra sede en Pinamar. Estos locales funcionan como verdaderas embajadas de la provincia, diseñadas para que los veraneantes conozcan su esencia. Allí, más de 52 productores exhiben y ofrecen degustaciones de aceites de oliva, vinos, dulces de membrillo, pistachos y otros productos regionales.

Durante la visita, promotores guían a los turistas con juegos y actividades lúdicas que acercan los paisajes y atractivos sanjuaninos, mientras la Dirección de Comercio Exterior busca generar vínculos comerciales para la oferta exportable de la provincia.

