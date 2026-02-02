lunes 2 de febrero 2026

Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Un video registrado por vecinos expuso una escena de violencia. Familiares y personas del entorno de los involucrados acusaron episodios reiterados de agresiones contra una mujer mayor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
piedra

Un episodio de violencia familiar ocurrido en Pocito quedó expuesto en las últimas horas a través de un video que comenzó a circular en redes sociales y que fue registrado por vecinos de la zona. Las imágenes muestran a dos jóvenes -un hombre y una mujer- provocando desmanes en una vivienda ubicada sobre calle Independencia.

Foto captura: D3 Noticias
Según las imágenes publicadas en las redes sociales, el joven arrojó un piedrazo contra la casa de su madre, mientras que la mujer, quien sería su pareja, se retiró del lugar entre insultos y cerrando una puerta de forma brusca. Ambos se habrían retirado con una moto tras el incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2018400432142406083&partner=&hide_thread=false

El hecho generó repercusión luego de que un familiar del señalado difundiera el video y expresara su indignación por lo ocurrido. En ese contexto, también surgieron publicaciones de personas del entorno de los involucrados que dieron cuenta de una situación de violencia reiterada contra la mujer que reside en la vivienda.

Desde ese entorno señalaron que la víctima sería una mujer mayor que vive sola y que atraviesa una situación de hostigamiento constante. Según esos relatos, los episodios de agresión no serían hechos aislados, sino situaciones que se habrían repetido en otras oportunidades, generando temor y preocupación entre vecinos y familiares.

Hasta el momento, no trascendió si existe una denuncia formal radicada ante la Policía o en la Justicia por este hecho. Tampoco se informó si las autoridades intervinieron en el caso tras la difusión del video.

