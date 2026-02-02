Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Luego de una jornada de intensas tareas, Vialidad Nacional logró despejar los derrumbes registrados en la zona de túneles sobre la Ruta Nacional 150 y habilitó nuevamente la circulación en el tramo que conecta Jáchal con Ischigualasto .

Según informaron desde el organismo, los trabajos fueron realizados por personal de la División Conservación con equipos propios y mediante tareas ejecutadas por administración, lo que permitió remover el material que obstruía la calzada tras los desprendimientos.

De acuerdo con el parte oficial difundido durante la tarde de este lunes, la ruta quedó transitable con precaución, lo que posibilita el ingreso al departamento Valle Fértil, la circulación hacia la provincia de La Rioja y el acceso al Parque Provincial Ischigualasto.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos en la zona.

Estado de las rutas nacionales en San Juan

Estado de transitabilidad por ruta

Ruta Nacional 141: intransitable

Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.

Tramo afectado: Bermejo → Marayes

RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO

Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026

hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026

Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.

La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.