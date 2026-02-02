Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Luego de una jornada de intensas tareas, Vialidad Nacional logró despejar los derrumbes registrados en la zona de túneles sobre la Ruta Nacional 150 y habilitó nuevamente la circulación en el tramo que conecta Jáchal con Ischigualasto.
Luego de los trabajos realizados por Vialidad Nacional, el tránsito volvió a estar permitido en dicho tramo. También indicaron advertencias por posibles nuevos desprendimientos.
Según informaron desde el organismo, los trabajos fueron realizados por personal de la División Conservación con equipos propios y mediante tareas ejecutadas por administración, lo que permitió remover el material que obstruía la calzada tras los desprendimientos.
De acuerdo con el parte oficial difundido durante la tarde de este lunes, la ruta quedó transitable con precaución, lo que posibilita el ingreso al departamento Valle Fértil, la circulación hacia la provincia de La Rioja y el acceso al Parque Provincial Ischigualasto.
Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos en la zona.
Estado de transitabilidad por ruta
Ruta Nacional 141: intransitable
Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.
Tramo afectado: Bermejo → Marayes
RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO
Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026
hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026
Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.
La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.
Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja
Transitable con máxima precaución
Badenes con arrastre.
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo
Transitable con máxima precaución
Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez
Transitable con máxima precaución
Personal vial trabajando en la zona.
Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum
Transitable con máxima precaución
Limpieza de badenes y trabajos sobre banquinas.
Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia
Transitable con precaución
Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta
Transitable
Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza
Transitable
Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)
Transitable con máxima precaución
Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis