lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Luego de los trabajos realizados por Vialidad Nacional, el tránsito volvió a estar permitido en dicho tramo. También indicaron advertencias por posibles nuevos desprendimientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de una jornada de intensas tareas, Vialidad Nacional logró despejar los derrumbes registrados en la zona de túneles sobre la Ruta Nacional 150 y habilitó nuevamente la circulación en el tramo que conecta Jáchal con Ischigualasto.

Lee además
antecion familias: ya reciben documentacion de docentes auxiliares integradores para obtener el acompanamiento
Información útil

Anteción familias: ya reciben documentación de Docentes Auxiliares Integradores para obtener el acompañamiento
lluvias y crecientes: como actua vialidad provincial para mantener transitables las rutas de san juan
Plan

Lluvias y crecientes: cómo actúa Vialidad Provincial para mantener transitables las rutas de San Juan

Según informaron desde el organismo, los trabajos fueron realizados por personal de la División Conservación con equipos propios y mediante tareas ejecutadas por administración, lo que permitió remover el material que obstruía la calzada tras los desprendimientos.

De acuerdo con el parte oficial difundido durante la tarde de este lunes, la ruta quedó transitable con precaución, lo que posibilita el ingreso al departamento Valle Fértil, la circulación hacia la provincia de La Rioja y el acceso al Parque Provincial Ischigualasto.

image

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos en la zona.

image

Estado de las rutas nacionales en San Juan

Estado de transitabilidad por ruta

  • Ruta Nacional 141: intransitable

Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.

Tramo afectado: Bermejo → Marayes

RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO

Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026

hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026

Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.

La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja

    • Transitable con máxima precaución

    • Badenes con arrastre.

  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo

    • Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez

    • Transitable con máxima precaución

    • Personal vial trabajando en la zona.

  • Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum

    • Transitable con máxima precaución

    • Limpieza de badenes y trabajos sobre banquinas.

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

    • Transitable con precaución

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta

    • Transitable

  • Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza

    • Transitable

  • Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)

    • Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis

      • Transitable
Temas
Seguí leyendo

San Juan, a la vanguardia en el diagnóstico contra el cáncer a nivel nacional: cómo funciona el CEMEC

El tiktoker que analizó el CI de los sanjuaninos, feliz tras la lluvia y un dardo a sus competidores: "Se les moja el cemento y pierden dinero"

Video: filmaron a un camionero tirando líquidos cloacales a un costado de una ruta en Albardón

Una camioneta terminó bajo el agua, a pasos de la Ruta 141

Emergencia climática en San Juan: más de 1.500 familias asistidas tras las intensas lluvias

Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital

Un peligro en la Ruta 40 Sur: denuncian que mueven los tachos de los desvíos, lo que confunde a los conductores

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Pocito, un recorrido por los secretos del vino sanjuanino ideal para vivir este verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel
Condenados

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel