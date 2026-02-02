Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Este lunes fue condenada una mechera que intentó llevarse maquillaje y aros de un local ubicado en calle Mendoza, entre Córdoba y Santa Fe, en la Capital sanjuanina.

La mujer se llama Alejandra Luján y se metió al comercio simulando ser una clienta el miércoles 31 de diciembre de 2025,. Cuando los empleados se descuidaron sacó dos pares de aros y maquillajes de una de las góndolas, para luego esconder todo en sus bolsillos.

La maniobra fue advertida por la encargada del local que le avisó a la cajera y antes de que Luján pudiera escapar fue detenida por las mismas empeladas que le pidieron que devolviera todo y llamaron a la Policía.

Personal de emergencias 911 arribó a lugar en cuestión de minutos y detuvieron a la mechera.

Este lunes, en un arreglo de juicio abreviado, la ladrona aceptó su culpabilidad y pasará un año en el Penal de Chimbas porque ya tenía antecedentes por robos anteriores.