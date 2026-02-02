lunes 2 de febrero 2026

Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Un negocio ubicado en Mendoza, entre Córdoba y Santa Fe, fue blanco de una mechera que se hizo pasar por clienta para llevarse productos pero fue descubierta con las manos en la masa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mechera

Este lunes fue condenada una mechera que intentó llevarse maquillaje y aros de un local ubicado en calle Mendoza, entre Córdoba y Santa Fe, en la Capital sanjuanina.

La mujer se llama Alejandra Luján y se metió al comercio simulando ser una clienta el miércoles 31 de diciembre de 2025,. Cuando los empleados se descuidaron sacó dos pares de aros y maquillajes de una de las góndolas, para luego esconder todo en sus bolsillos.

La maniobra fue advertida por la encargada del local que le avisó a la cajera y antes de que Luján pudiera escapar fue detenida por las mismas empeladas que le pidieron que devolviera todo y llamaron a la Policía.

Personal de emergencias 911 arribó a lugar en cuestión de minutos y detuvieron a la mechera.

Este lunes, en un arreglo de juicio abreviado, la ladrona aceptó su culpabilidad y pasará un año en el Penal de Chimbas porque ya tenía antecedentes por robos anteriores.

Dejá tu comentario

