Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El último domingo, vecinos alertaron por el olor nauseabundo. Tras la intervención de la Policía, se constató que se trataba de un hombre fallecido hace aproximadamente 10 días en el interior de una casa. Hasta el deceso, indicaron que la familia nunca pidió sobre su paradero. Una historia ligada al consumo de estupefacientes y entradas a la comisaría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Fuentes ligadas a la investigación revelaron a Tiempo de San Juan que ningún allegado habría preguntado por L.J.J. durante los días previos al hallazgo. De acuerdo con esa información, la Policía no registró denuncias por desaparición de personas ni se habría iniciado un protocolo de búsqueda y rescate. En ese marco, fueron los vecinos quienes alertaron la situación tras percibir un fuerte olor proveniente del domicilio. Posteriormente, se constató que se trataba del joven.

Hace algunos años, L.J.J. habría sido abandonado por sus padres y sus tíos lo habrían cuidado, dieron a conocer las fuentes a este diario. Hace algunos años, L.J.J. habría sido abandonado por sus padres y sus tíos lo habrían cuidado, dieron a conocer las fuentes a este diario.

La reconstrucción de su historia incluye antecedentes que permiten comprender el contexto en el que se produjo el hecho. Según afirmaron fuentes consultadas, vecinos manifestaron que el joven atravesaba problemas vinculados al consumo de estupefacientes. Además, fuentes oficiales expresaron que L.J.J. había ingresado en algunas oportunidades a dependencias policiales por contravenciones. “Andaba perdido por ahí”, señalaron.

El hallazgo se produjo durante la jornada del domingo, cuando residentes del barrio comenzaron a advertir un fuerte olor proveniente de una vivienda de Santa Lucía. Tras dar aviso a familiares y con autorización para ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo del joven en avanzado estado de descomposición. Según indicaron fuentes del caso, el fallecimiento se habría producido al menos unos diez días antes del hallazgo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 5ª, Bomberos de Santa Lucía, personal de la UFI Delitos Especiales y Policía Científica. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia. El resultado determinó que el joven tomó una drástica decisión, indicaron fuentes oficiales.

Conmoción en las redes

Tras la noticia, internautas expresaron su dolor por la muerte del joven. Entre los mensajes, aparece el de una mujer quien sería su tía. "Ojalá encuentres la paz que buscabas, que en paz descanses, este año me dio muchos golpes, pero esto, la verdad aun no caigo. Ojalá que la nona te haya recibido en sus brazos. QEPD sobrino", posteó en Facebook, con una foto del muchacho.

image

También indicaron que L.J.J. era “un chico muy querido” y “educado, noble y sencillo”.

