Un ladrón vació una empresa constructora en Chimbas, lo atraparon y ahora lo condenaron: no irá preso

Un hecho de inseguridad ocurrido en el departamento Chimbas tuvo resolución judicial en los últimos días. Un hombre que había robado una importante cantidad de herramientas, un celular y una motocicleta de una empresa constructora fue condenado, aunque no cumplirá prisión efectiva.

El episodio ocurrió el pasado 27 de enero, alrededor de las 17 horas, cuando Sergio Gabriel Pasten ingresó a la empresa de contenedores “Los Primos”, ubicada sobre calle Rodríguez, en Chimbas. Allí, el sujeto sustrajo un teléfono celular Samsung A12, una soldadora de color amarillo, una amoladora negra marca Blacker & Decker, y una caja metálica roja de tamaño mediano que contenía diversas herramientas, entre ellas llaves tubos, pinzas y destornilladores.

Además, del lugar se llevó una motocicleta Suzuki 110 de color azul oscuro con blanco, completando un botín de considerable valor.

El caso llegó a instancia judicial y tuvo definición el 30 de enero de 2026, cuando se realizó la audiencia. En ese marco, la jueza de Garantías Carolina Parra homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes.

Durante la audiencia, Sergio Gabriel Pasten Benegas reconoció su responsabilidad por el hecho. Como resultado, fue condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, al ser hallado autor penalmente responsable del delito de robo simple.