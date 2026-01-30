viernes 30 de enero 2026

Procedimiento

Se le acabó el vuelo: "El Palomo", un reconocido ladrón de la provincia, fue atrapado en Ullum

El sospechoso es oriundo de Rivadavia y permanecía prófugo de la Justicia desde hace tiempo. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Oeste con apoyo de un motorizado de la Comisaría 15ª.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un conocido delincuente sanjuanino, apodado “El Palomo”, fue detenido este viernes por la mañana en el departamento Ullum, tras un extenso trabajo de investigación llevado adelante por personal policial. El sujeto era intensamente buscado por la Justicia y se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó alrededor de las 10 de este viernes, cuando efectivos de la Brigada Oeste realizaban tareas investigativas en el interior del asentamiento Villa del Lago, en Ullum. Las acciones formaban parte de una pesquisa que se extendió durante aproximadamente tres meses y que tenía como objetivo dar con el paradero del sospechoso.

Como resultado de las tareas de vigilancia, los uniformados ubicaron al individuo oculto en el último rancho del asentamiento mencionado. El detenido fue identificado como Jeremías Arancibia, de 21 años, oriundo de La Bebida, en el barrio Bernardino Rivadavia, quien cuenta con un amplio prontuario delictivo.

Dato: De acuerdo a los registros judiciales, “El Palomo” posee numerosas causas en su contra, en su mayoría por robo agravado por el uso de arma. La última imputación que le figura es por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma blanca en perjuicio de un policía.

Al advertir la presencia policial, Arancibia intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por personal policial de civil, con la colaboración del motorista de la Comisaría 15ª, el agente Mauro Castro, quien brindó apoyo durante el operativo.

Tras concretarse la detención, desde el Juzgado de Ejecución Penal dispusieron el traslado de Arancibia al Servicio Penitenciario Provincial.

