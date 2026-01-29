El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante
La mujer señalada por atacar a una joven ya había generado reiterados conflictos en la zona. Vecinos y transeúntes habían advertido su comportamiento agresivo y, tras el episodio del miércoles, permanece internada en el Hospital Julieta Lanteri.
El hecho más reciente ocurrió al mediodía del miércoles, cuando una vendedora ambulante fue atacada en plena vía pública. La agresión incluyó insultos, lanzamiento de objetos y un ataque directo contra la víctima, a quien le arrancó mechones de cabello, lo que generó conmoción entre quienes presenciaron la escena.
Mientras estaba en el patrullero de la Comunal de la Capital, la mujer fue vista muy altera e insultando. Mientras estaba en el patrullero de la Comunal de la Capital, la mujer fue vista muy altera e insultando.
La situación se desató cuando un joven se acercó a consultarle si aceptaba pagos con Mercado Pago. La vendedora intentó ayudarlo facilitando su alias, pero en ese momento la agresora comenzó a insultarla y arrojarle objetos. “Yo le dije que ya había tenido problemas con ella y que se fuera. Pero no quiso y ahí se me vino a los pelos”, contó.
El ataque fue directo y violento. La agresora le arrancó mechones de cabello, que quedaron esparcidos sobre el asfalto. “No me dejó ni pelo, mirá”, señaló la víctima, mientras mostraba los restos de cabello en el piso. Un hombre que pasaba por el lugar intervino para separarlas y evitar que la agresión continuara.
Tras el altercado, personal policial de la Comunal Capital llegó al lugar y redujo a la agresora, una mujer que, según indicaron fuentes presentes en el lugar, presenta problemas de salud mental y fue trasladada al Hospital Julieta Lanteri -donde, según indicaron las fuentes, estuvo varias veces internada-. Personal de la Comisaría 5° trabajó en el lugar.