El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

La escena se repitió en reiteradas oportunidades, pero esta vez escaló hasta un episodio de violencia física que dejó a una vendedora ambulante herida y a los vecinos en estado de alerta . En las inmediaciones de Avenida Rawson y calle Santa Fe, en pleno centro de San Juan, una mujer fue protagonista de un ataque que volvió a poner en foco una situación que, según testigos, se arrastraba desde hace tiempo.

Caos en el centro sanjuanino por una mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

De acuerdo con fuentes oficiales, la agresora es una mujer -su identidad se reserva porque padecería trastornos psiquiátricos- que deambula habitualmente por la zona , lo que se traduce en conductas violentas y reacciones imprevisibles. En varias oportunidades, transeúntes y comerciantes manifestaron su malestar ante efectivos policiales por los episodios de agresividad que protagonizaba, expresaron.

El hecho más reciente ocurrió al mediodía del miércoles, cuando una vendedora ambulante fue atacada en plena vía pública. La agresión incluyó insultos, lanzamiento de objetos y un ataque directo contra la víctima, a quien le arrancó mechones de cabello, lo que generó conmoción entre quienes presenciaron la escena.

Mientras estaba en el patrullero de la Comunal de la Capital, la mujer fue vista muy altera e insultando. Mientras estaba en el patrullero de la Comunal de la Capital, la mujer fue vista muy altera e insultando.

La situación se desató cuando un joven se acercó a consultarle si aceptaba pagos con Mercado Pago. La vendedora intentó ayudarlo facilitando su alias, pero en ese momento la agresora comenzó a insultarla y arrojarle objetos. “Yo le dije que ya había tenido problemas con ella y que se fuera. Pero no quiso y ahí se me vino a los pelos”, contó.

El ataque fue directo y violento. La agresora le arrancó mechones de cabello, que quedaron esparcidos sobre el asfalto. “No me dejó ni pelo, mirá”, señaló la víctima, mientras mostraba los restos de cabello en el piso. Un hombre que pasaba por el lugar intervino para separarlas y evitar que la agresión continuara.

image Así terminó la joven agredida.

Tras el altercado, personal policial de la Comunal Capital llegó al lugar y redujo a la agresora, una mujer que, según indicaron fuentes presentes en el lugar, presenta problemas de salud mental y fue trasladada al Hospital Julieta Lanteri -donde, según indicaron las fuentes, estuvo varias veces internada-. Personal de la Comisaría 5° trabajó en el lugar.