jueves 29 de enero 2026

Grave

El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable

La víctima denunció que le pusieron una pastilla en el vaso e incluso una mujer lo habría advertido: “Te echaron la pastilla”, le habría dicho. Además, relató que, mientras pedía auxilio tras haber sido ultrajada, una amiga le soltó: “No digas nada, si a vos te gusta”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-29 at 11.22.22
Este miércoles, la ayudante fiscal Cecilia Cangialosi, de la UFI CAVIG, relató el episodio denunciado por la damnificada, revelando una historia aterradora. Aportó diversos detalles que no habían salido a la luz hasta ahora. No solo se refirió a la agresión, sino a que otras personas presentes, en lugar de asistirla en ese momento traumático, solo le dijeron: “No digas nada, si a vos te gusta”.

Otro dato que trascendió es que le habrían colocado una pastilla en el vaso de vino con gaseosa que consumía. Según la denuncia, esta situación fue advertida por otra mujer, quien le avisó: “Te echaron la pastilla”.

A pesar de que Gómez fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, recuperó la libertad este jueves tras permanecer casi cinco días detenido. Durante los próximos meses deberá someterse al proceso sin obstaculizarlo, presentarse en la Comisaría 9na, cumplir con la prohibición de salir de la provincia y evitar cualquier tipo de acercamiento o comunicación con la denunciante.

La mujer contó en su denuncia que se juntaron a tomar algo entre amigos y que entre los presentes estaba Gómez. En un momento, ella dice que tomó un vaso y vio que al fondo vio una pastilla diluyéndose. Agregó que esta situación se la dio a conocer a la dueña de casa y que esta le manifestó: “Te echaron la pastilla”. Acto siguiente tiró lo que había en el vaso.

La presunta víctima siguió en la reunión y, alrededor de la 1 de la mañana ya del sábado 24 de enero, comenzó a sentirse mal. Comentó que vomitó y empezó a sufrir convulsiones. Ella cuenta que se lo dijo a los presentes y que la dueña de casa le tiró un colchón en el comedor para que se acostara.

Tiempo después, ella dice que fue ultrajada sexualmente por este hombre. Que vio toda la situación y que pidió ayuda a gritos. Ella comentó que empezó a recriminarle a sus “amigos” porque habían dejado que Gómez hiciera eso con ella y que una de sus amigas le dijo: “No digas nada si a vos te gusta”.

Luego, la mujer fue trasladada por el 107 al hospital Cesar Aguilar. Ahí fue tratada de la descomposición y le contó a una enfermera que había sido violada por este hombre.

