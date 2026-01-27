Presunto abuso en una fiesta en Caucete: el sospechoso tendría una discapacidad y le realizarán un examen mental

En la mañana de este martes se iba a realizar la audiencia de formalización contra el sospechoso del presunto abuso en una fiesta de Caucete, donde la víctima fue una mujer. La misma no se pudo llevar a cabo porque el imputado presentaría una discapacidad.

Investigación Presunto abuso en una juntada de amigos en Caucete: hay un detenido, ¿quién es?

La jueza de Garantías , Carolina Parra , tuvo muchas dudas sobre el estado mental del detenido y le solicitó a la representante de la UFI CAVIG el examen mental obligatorio. Esta parte manifestó que no se había realizado, por lo que la magistrada resolvió que el individuo debía someterse a dicho estudio y que, según el resultado, se llevaría a cabo o no la audiencia de formalización.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 13.31.10 (1)

Al inicio de la instancia, la jueza le realizó diferentes preguntas al sospechoso. Este respondió con titubeos y, cuando Parra le preguntó su DNI, no supo precisarlo. También tuvo dudas al indicar su domicilio, entre otras consultas.

Ante este contexto, la magistrada solicitó de inmediato el examen mental obligatorio. El mismo se realizará en las próximas 48 horas; mientras tanto, el sospechoso seguirá preso en la Comisaría 9na.

La defensa del acusado manifestó que este hombre sería epiléptico y tendría retraso madurativo. Además de sus declaraciones, también mostró documentación que acredita que el sujeto se está haciendo atender en el hospital de Caucete.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 13.31.10 (2)

La detención de este hombre se realizó el pasado 24 de enero en horas de la tarde. Los efectivos de la UFI CAVIG estaban realizando una pericia en la vivienda de la denunciante -lugar donde ocurrió el presunto abuso-, se enteraron de que este sujeto estaba por las inmediaciones y lo aprehendieron.

El caso habría ocurrido el último fin de semana en una vivienda donde un grupo de personas compartía una juntada. En un momento de la noche, la denunciante fue ultrajada sexualmente y después perdió el conocimiento. Cuando estaba siendo tratada en el hospital, ella contó que había sido violada.