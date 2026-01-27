Volvían de La Rioja: dos personas heridas tras perder el control por un bache

Un siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 141, en cercanías del límite con San Juan, cuando un automóvil perdió el control tras intentar esquivar un bache en la calzada.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho involucró a un Peugeot 208 gris, conducido por un hombre de 33 años, que viajaba acompañado por una mujer de 27. Al realizar una maniobra para evitar una rotura en el asfalto, el vehículo se desestabilizó y terminó detenido sobre la banquina.

A raíz del impacto, ambos ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital de Chepes, donde recibieron atención médica y fueron dados de alta horas más tarde.

