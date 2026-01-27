Desarticularon una carrera ilegal de caballos en 25 de Mayo

Un operativo de la División Policía Rural permitió desarticular una carrera de caballos clandestina en la localidad de La Chimbera , en 25 de Mayo . El procedimiento se concretó en la zona de calle 22, entre calle 9 y Ruta 279 , tras una investigación previa que alertó sobre la realización del evento ilegal.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de aproximadamente 50 personas y unos 10 equinos . Sin embargo, al advertir la presencia policial, gran parte de los asistentes se dio a la fuga por distintos sectores del descampado.

Pese a ello, la Policía logró la aprehensión de siete hombres, identificados con los apellidos Jofre, Calivar, Soria, Allayme, Farías, Gordillo y Escudero. Además, se procedió al secuestro de cuatro caballos y de una gatera metálica utilizada para el traslado de los animales.

Durante el operativo también se dispuso radiar de circulación tres motocicletas.

Tras mantener comunicación con la doctora Graciela Rodríguez, del Juzgado de Paz de 25 de Mayo, se ordenó la entrega de los equinos a sus propietarios y el traslado de los aprehendidos a la Comisaría 32°, donde quedaron a disposición de la Justicia.