martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Chimbera

Desarticularon una carrera ilegal de caballos en 25 de Mayo

En el lugar había unas 50 personas, pero muchas se dieron a la fuga y la Policía logró aprehender a 7 en total.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-26 at 22.47.18

Un operativo de la División Policía Rural permitió desarticular una carrera de caballos clandestina en la localidad de La Chimbera, en 25 de Mayo. El procedimiento se concretó en la zona de calle 22, entre calle 9 y Ruta 279, tras una investigación previa que alertó sobre la realización del evento ilegal.

Lee además
entraron a robar a una casa en santa lucia y el dueno termino en la mira de la justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
fue para protegerlos, la version de los padres detenidos por la desaparicion de los menores en santa lucia
Bajo la lupa

"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de aproximadamente 50 personas y unos 10 equinos. Sin embargo, al advertir la presencia policial, gran parte de los asistentes se dio a la fuga por distintos sectores del descampado.

Pese a ello, la Policía logró la aprehensión de siete hombres, identificados con los apellidos Jofre, Calivar, Soria, Allayme, Farías, Gordillo y Escudero. Además, se procedió al secuestro de cuatro caballos y de una gatera metálica utilizada para el traslado de los animales.

Durante el operativo también se dispuso radiar de circulación tres motocicletas.

Tras mantener comunicación con la doctora Graciela Rodríguez, del Juzgado de Paz de 25 de Mayo, se ordenó la entrega de los equinos a sus propietarios y el traslado de los aprehendidos a la Comisaría 32°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 22.47.19
Temas
Seguí leyendo

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Muerte en el canal Benavidez: el callejón sin salida al que puede dirigirse la causa

Una casa ardió en llamas en Las Chacritas y sospechan que fue un ajuste de cuentas: hay 5 detenidos

A cuatro días del revuelo, cómo están los hermanitos que fueron secuestrados por sus padres

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
falso policia: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la fuerza y que cayo detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Te Puede Interesar

Fue para protegerlos, la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía
Bajo la lupa

"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

El estado de las rutas en San Juan, este martes.
Verano

Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Otro día inestable: así estará el martes en San Juan
Clima

Otro día inestable: así estará el martes en San Juan