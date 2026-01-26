lunes 26 de enero 2026

Investigación

Muerte en el canal Benavidez: el callejón sin salida al que puede dirigirse la causa

Horas determinantes en la causa por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Castellino, el adolescente de 13 años que se ahogó en el cauce de riego el pasado 17 de enero. Las decisiones pendientes y el futuro de la instrucción en la Justicia de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Castellino, el adolescente de 13 años que se ahogó en el canal Benavidez el pasado 17 de enero, dio un giro decisivo el viernes último. La confirmación de que el menor fue empujado en medio de un juego que involucra a cuatro niños no solo definió el traslado de la causa al Juzgado de Menores, Adolescencia y Familia, a cargo de la jueza María Julia Camus, sino que además encaminó todo el proceso hacia un posible callejón sin salida.

Esta situación derivó en la declaración de incompetencia del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, quien remitió las actuaciones al organismo correspondiente bajo el Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N.º 22.278. Cabe recordar que todos los menores de 16 años son inimputables para la ley, incluso si se lograra comprobar algún tipo de dolo en el hecho.

tiziano araoz castellino

En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que no se trataría de un hecho intencional, sino de una conducta imprudente de parte de menores de entre 8 y 14 años, lo que permitiría encuadrarlo como un hecho culposo. De este modo, solo podríamos hablar de un hecho desgraciado, un infortunio, sin detenidos ni responsables penales.

La declaración de un testigo presencial resultó clave para la reconstrucción de los hechos y para definir la competencia judicial. Según ese relato, los menores se encontraban jugando al borde del canal, alentándose entre sí a arrojarse al agua, pese a no saber nadar y a manifestar dudas y temor. En medio de los gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente. El testigo agregó que el menor de menor edad intentó auxiliarlo, aunque no logró hacerlo. El cuerpo fue encontrado en la madrugada del domingo en el canal capitalino, en el tramo que está a la altura de calle Maradona, en el límite entre Chimbas y Rivadavia.

De acuerdo con la información policial a la que tuvo acceso Tiempo de San Juan, desde que comenzó el 2026 se registraron 285 llamadas al 911 por contravenciones vinculadas a personas bañándose en canales de riego. La cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino también un número preocupante sobre todo en temporadas de intenso calor.

image

Tras conocerse que Pablo no cayó solo al canal y que hubo intervención de otra persona, su madre expresó públicamente su dolor y su reclamo de justicia a través de sus redes sociales. En una publicación en Facebook, recordó que Pablo no sabía nadar y que le tenía un profundo temor al agua. “Eras incapaz de meterte a un canal… le tenías pánico”, escribió.

La mujer rechazó de plano la hipótesis de que el menor se haya arrojado por su propia voluntad y cuestionó a quienes sostienen esa versión: “Me vienen a querer contar que te largaste por voluntad propia y encima con tu remerita puesta”, expresó, para luego cerrar con una frase contundente: “Mamá hará justicia por vos”.

La decisión pendiente

Con la causa entrampada en lo que aparece como un callejón sin salida, la jueza Camus deberá definir el futuro inmediato del proceso. Por un lado, deberá evaluar si resulta pertinente la toma de testimonios de los menores mediante una audiencia en Cámara Gesell, con el fin de profundizar la reconstrucción del hecho. Por otro lado, en caso de corresponder, podría disponer medidas de carácter tutelar, como seguimiento institucional o pautas de cuidado a cargo de las familias.

image
Jueza del caso María Julia Camus.

Jueza del caso María Julia Camus.

El hecho

El cuerpo de Pablo Tiziano Araoz Castellino fue hallado en la madrugada del domingo 18 de enero en el interior del canal Benavídez, tras un importante operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y amigos.

De acuerdo con la investigación, en la tarde del sábado anterior el adolescente, que no sabía nadar, había ido a bañarse acompañado por cuatro amigos de entre 8 y 14 años. En el marco de un juego en el que se desafiaban a saltar al agua, fue empujado por uno de ellos. Ese fue el origen del desenlace fatal: la corriente lo arrastró, murió ahogado y su cuerpo fue encontrado horas después.

