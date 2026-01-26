lunes 26 de enero 2026

Grave

Una casa ardió en llamas en Las Chacritas y sospechan que fue un ajuste de cuentas: hay 5 detenidos

Acorde denunció la víctima del fuego, se trató de un incendio intencional y de un ataque premeditado, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Un violento episodio sacudió la mañana del lunes al Loteo Fiscal de Las Chacritas, donde una vivienda precaria ardió en llamas y se sospecha que el incendio fue intencional, por lo que la Justicia investiga lo sucedido como un presunto ajuste de cuentas. Por el ataque hay cinco hombres detenidos, uno de ellos señalado como el autor material del incendio, según publicó El Bastón.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50, cuando personal de la Comisaría 31° llegó al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio. Al arribar, los efectivos entrevistaron al damnificado, Santiago Díaz, de 24 años, quien relató que varios sujetos armados llegaron hasta su domicilio, lo agredieron físicamente y luego prendieron fuego su rancho, para finalmente darse a la fuga.

Con los datos aportados por la víctima y la descripción del vehículo utilizado por los atacantes, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, en Villa Las Rosas. Allí fueron demorados cinco hombres, todos oriundos del departamento Santa Lucía, y se procedió al secuestro de una navaja tipo militar.

Según informaron fuentes oficiales, tras las primeras medidas judiciales solo uno de los aprehendidos quedó vinculado directamente a la causa como autor material del incendio. Se trata de Rodrigo Carbajal. En tanto, los otros cuatro detenidos habrían estado presentes en el lugar, aunque no fueron señalados como quienes iniciaron el fuego.

Los cinco sospechosos permanecen alojados en la dependencia policial, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En ese marco, testigos del hecho señalaron que el trasfondo del ataque estaría vinculado a un conflicto previo, ya que el dueño de la vivienda incendiada habría robado pertenencias a la hermana de uno de los involucrados, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

