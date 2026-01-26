lunes 26 de enero 2026

Caso en Santa Lucía

A cuatro días del revuelo, cómo están los hermanitos que fueron secuestrados por sus padres

Mientras los padres de los niños de entre 4 y 8 años quedaron detenidos, los menores regresaron al resguardo de su tía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, el panorama en Villa Alba, en Santa Lucía, era de cotidianidad y tranquilidad, completamente opuesto al que se vivió el pasado jueves por la mañana, cuando el revuelo y la desesperación se apoderaron del barrio. En ese momento, cuatro hermanitos de entre 4 y 8 años eran intensamente buscados tras haber sido secuestrados por sus padres, quienes los sacaron violentamente de la casa de su tía, quien los cuida bajo custodia por decisión judicial. Ahora, tras la detención de sus padres, los chicos “están bien”, según aseguraron sus allegados.

Con el fin de conocer la historia de esfuerzo y solidaridad de la mujer que se encarga del bienestar de las criaturas, Tiempo de San Juan regresó al lugar para dialogar con ella. Sin embargo, la mujer prefirió no brindar testimonio para resguardar a sus sobrinos.

Fue una cuñada de la mujer quien salió del hogar y aseguró que “los niños están bien. Están más tranquilos y bien cuidados”.

Cabe recordar que la desaparición de los menores fue denunciada ante la Policía y, de inmediato, se activó un operativo de búsqueda a lo largo de la mañana del jueves pasado. La tía que estaba a cargo de su cuidado aseguró que los padres fueron a su domicilio a buscarlos y se los llevaron de manera violenta. Incluso, relató que a uno de los chicos lo golpearon para someterlo, ya que no quería irse con ellos.

Afortunadamente, los hermanitos aparecieron sanos y a salvo. Fuentes de la causa informaron que la madre de los niños los dejó en un remís en una vivienda del mismo barrio y luego se retiró.

image

Tras el hecho, durante la mañana de este lunes, la madre de los niños fue detenida y acusada de manera provisoria por el delito de desobediencia a una orden judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal Argentino, que contempla penas de prisión de quince días a un año. La imputación se fundamenta en que fue un juez de Familia quien dispuso que la guarda de los niños quedara a cargo de la tía.

Por su parte, la situación del padre sería más compleja, ya que a la desobediencia se le sumarían amenazas agravadas por el uso de arma. Según la denuncia realizada por la tía de los menores, el sujeto habría ingresado por la parte trasera de la vivienda portando un cuchillo. La existencia de dicho elemento cortante deberá ser comprobada por la Justicia. Todos estos elementos se encuentran actualmente bajo análisis de los investigadores.

Ahora se espera el avance de la investigación y de la causa para determinar cuál será el futuro de la pareja.

