¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.

Luego de varios días marcados por intensas lluvias que provocaron inundaciones y crecidas de ríos en distintos puntos de la provincia (con especial impacto en Zonda e Iglesia) , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este lunes 26 de enero volverán a registrarse condiciones de inestabilidad en San Juan y emitió un alerta amarillo por tormentas para varios departamentos.

En cuanto al detalle del pronóstico para este lunes, el informe oficial indicó que la jornada comenzará con tormentas fuertes durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Para la mañana se esperan chaparrones, con chances de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Durante la tarde, las condiciones tenderán a mejorar de manera temporaria, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas, mientras que hacia la noche podrían registrarse nuevamente tormentas aisladas, con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%.

Respecto a la temperatura, el lunes tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 30°C. El viento soplará del sector sur durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Por la tarde y la noche, el viento rotará al sector sudeste, con menor intensidad.

Según informó el organismo nacional, el alerta rige para 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, que podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El SMN precisó además que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 45 milímetros, los cuales podrían ser superados de forma puntual. En los niveles más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.