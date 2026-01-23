Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.

Después de las fuertes tormentas con lluvia en gran parte de San Juan; granizo en zonas como Iglesia, Zonda y 25 de Mayo; y crecidas en el norte de la provincia; el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un viernes cálido y mantiene el alerta por tormentas aisladas en algunos sectores de la provincia.

Según el pronóstico, la jornada arranca con una temperatura mínima que supera los 25 grados, el cielo ligeramente nublado y una brisa que llega desde el Sur.

En cuanto a la tarde, se prevé que la temperatura máxima llegue a los 35 grados, con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche.

image

Por otra parte, el SMN mantiene el alerta amarilla por tormentas vigente para la noche de este viernes, la noche del sábado y la tarde del domingo en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Además de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil y los sectores de precordillera de la provincia.

El informe indica que estas áreas, "serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve".

image

En cuanto a las temperaturas previstas para el fin de semana, el termómetro se moverá entre los 22 y los 34 grados, tanto el sábado como el domingo.