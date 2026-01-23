Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Como consecuencia de las lluvias suspendieron las Colonias de Verano en Iglesia y Rivadavia este viernes.

Este viernes 22 de enero, luego de las tormentas que afectaron a distintas zonas de la provincia durante la jornada de ayer jueves, las autoridades del Ministerio de Familila difundieron un comunicado a través del cual dieron a conocer la suspensión de actividades de las Colonias de Verano en dos departamentos: Rivadavia e Iglesia.

Para tener en cuenta Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

Pronóstico Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

En la información difundida minutos antes de las 9:30, indicaorn que, "luego de las lluvias intermitentes, el granizo y las crecientes, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias en conjunto con los municipios, decidieron suspender las actividades en las Colonias de Verano que se desarrollan en los departamentos de Iglesia y de Rivadavia. En el resto de los predios distribuidos en toda la provincia, las actividades funcionan con normalidad".

A su vez, las autoridades informaron que, realizados los relevamientos correspondientes se pudo determinar que no hubo requerimientos de asistencia ni familias evacuadas en ninguna localidad de la provincia como consecuencia de las tormentas.

"Atentos a la situación climática, desde los equipos ministeriales se seguirá monitoreando en cada localidad de San Juan", afirmaronn.