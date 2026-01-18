lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

Por las lluvias, piden extrema precaución para circular por rutas nacionales en San Juan

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron complicaciones en la circulación por varias rutas nacionales de San Juan, especialmente en Jáchal y zonas aledañas, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar viajes innecesarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-18 at 5.20.08 PM

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos de la provincia de San Juan generaron complicaciones en la circulación por varias rutas nacionales, especialmente en el departamento de Jáchal y zonas aledañas. Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Lee además
la sajuarina brillo malambeando y representara a san juan en cosquin video
Talento nuestro

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín
impacto por los pumas en san juan: captaron a uno en ullum y otro aparecio muerto en sarmiento
Ambiente

Impacto por los pumas en San Juan: captaron a uno en Ullum y otro apareció muerto en Sarmiento

Según el relevamiento actualizado, la Ruta Nacional 40 en el tramo San Juan–Jáchal se encuentra transitable con precaución, con presencia de lluvias, badenes con arrastre y banquinas erosionadas en algunos sectores. La Ruta Nacional 150 entre Huaco y Baldecito permanece transitable, aunque se recomienda máxima precaución, al igual que el tramo Jáchal–Rodeo.

En tanto, la Ruta Nacional 40 Norte, desde Huaco hasta el límite con La Rioja, se encuentra intransitable debido a badenes con arrastre. La Ruta Nacional 149 en el departamento Iglesia está habilitada, pero con máxima precaución. Por su parte, la Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza, presenta condiciones de circulación con precaución, mientras que la Ruta Nacional 20, hacia San Luis, se encuentra transitable.

Además, la Ruta Nacional 141, que une San Juan con La Rioja, y la Ruta Nacional 153 en el departamento Sarmiento, están habilitadas pero requieren máxima precaución por las condiciones climáticas.

Desde los organismos competentes recomendaron no circular durante la noche por las rutas afectadas, ya que las lluvias pueden provocar crecidas repentinas que resultan difíciles de advertir con poca visibilidad. También solicitaron a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización vial y mantenerse informados sobre el estado de los caminos.

Temas
Seguí leyendo

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en San Juan: todas transitables, pero con extrema precaución

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

El Registro Civil sanjuanino digitalizó las partidas de matrimonio: cuál es el objetivo

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan

Borgogno se despidió de San Martín: "Me hicieron muy feliz"

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la sajuarina brillo malambeando y representara a san juan en cosquin video
Talento nuestro

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Lluvias en San Juan
SMN

San Juan empieza la semana con tormentas aisladas y temperaturas agradables

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska
Rumbo al norte

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska

Te Puede Interesar

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación
Capitulo final

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"