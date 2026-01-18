Por las lluvias, piden extrema precaución para circular por rutas nacionales en San Juan

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos de la provincia de San Juan generaron complicaciones en la circulación por varias rutas nacionales, especialmente en el departamento de Jáchal y zonas aledañas. Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Según el relevamiento actualizado, la Ruta Nacional 40 en el tramo San Juan–Jáchal se encuentra transitable con precaución, con presencia de lluvias, badenes con arrastre y banquinas erosionadas en algunos sectores. La Ruta Nacional 150 entre Huaco y Baldecito permanece transitable, aunque se recomienda máxima precaución, al igual que el tramo Jáchal–Rodeo.

En tanto, la Ruta Nacional 40 Norte, desde Huaco hasta el límite con La Rioja, se encuentra intransitable debido a badenes con arrastre. La Ruta Nacional 149 en el departamento Iglesia está habilitada, pero con máxima precaución. Por su parte, la Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza, presenta condiciones de circulación con precaución, mientras que la Ruta Nacional 20, hacia San Luis, se encuentra transitable.

Además, la Ruta Nacional 141, que une San Juan con La Rioja, y la Ruta Nacional 153 en el departamento Sarmiento, están habilitadas pero requieren máxima precaución por las condiciones climáticas.

Desde los organismos competentes recomendaron no circular durante la noche por las rutas afectadas, ya que las lluvias pueden provocar crecidas repentinas que resultan difíciles de advertir con poca visibilidad. También solicitaron a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización vial y mantenerse informados sobre el estado de los caminos.