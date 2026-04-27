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Un DJ internacional llega a San Juan para un sunset por el Día del Trabajador

El francés Matt Sassari encabezará una fiesta electrónica en formato tarde-noche. El evento también tendrá presencia de artistas locales como Francis Mery-

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La escena electrónica sanjuanina suma una fecha con impronta internacional. El DJ francés Matt Sassari se presentará en la provincia para celebrar el Día del Trabajador con una propuesta en formato sunset, una modalidad que gana terreno: música desde la tarde, al aire libre y con un clima más relajado que el de las pistas nocturnas.

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Originario de Marsella y nacido en 1992, Sassari forma parte de una camada de productores que crecieron al calor del circuito underground europeo. Su vínculo con la música arrancó temprano: a los 14 años ya frecuentaba clubes locales, donde empezó a construir una identidad marcada por los sonidos electrónicos y el pulso del groove.

A los 18 dio el salto a la producción musical. Si bien comenzó ligado al house, con el tiempo fue moldeando un estilo propio, con influencias del funk, el jazz y el soul, hasta consolidarse dentro del tech house, un género que lo posicionó en la escena internacional.

Sus primeros lanzamientos llegaron en 2011 y desde entonces acumuló singles y remixes que lograron visibilidad en rankings de plataformas y tiendas especializadas. Con el paso de los años, también sumó colaboraciones con distintos artistas y sellos del circuito electrónico.

La fecha en San Juan no será en soledad. La grilla incluye a DJs locales, entre ellos Francis Mery y Juli Calivar, que completarán la propuesta con sets propios.

El evento se realizará en Beat de Verano el próximo 1 de mayo.

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