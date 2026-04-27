San Juan, entre las pocas provincias que lograron mantener el superávit en sus cuentas

San Juan logra sostener el equilibrio fiscal en 2025, aunque con un superávit mucho más ajustado que el año anterior.

En un escenario nacional donde la mayoría de las jurisdicciones argentinas han pasado del superávit al déficit financiero en apenas un año, San Juan se mantiene como uno de los siete distritos que ha logrado mantener sus cuentas públicas en equilibrio.

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Transferencias Según un informe, a San Juan le fue bien en el reparto de fondos nacionales

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco que dirige Alejandro Pegoraro y basado en datos oficiales provinciales junto a proyecciones, las cuentas públicas de casi todas las provincias registraron un fuerte deterioro durante 2025 y revirtieron el equilibrio alcanzado el año anterior.

Sin embargo, San Juan forma parte de un selecto grupo de siete provincias que logaron sostenerse a flote en el 2025: allí se encuentran además Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán.

superávit fiscal

Un superávit que se achica

No obstante, el cruce de datos revela una señal de alerta para la administración local: el resultado financiero de San Juan pasó de un sólido 11,0% sobre sus ingresos en 2024 a un ajustado 1,4% en 2025. Esta tendencia a la baja es compartida incluso por el resto de las provincias que lograron evitar el déficit.

El fenómeno que explica esta caída en las cuentas públicas es un desfasaje que afectó a todo el país, con aumento de gastos -sobre todo salariales- y un menor ingreso de fondos. Según el informe, mientras que el gasto público provincial creció un 9%, los ingresos apenas subieron un 3%.

Este incremento del gasto se vincula principalmente a la necesidad de recomponer salarios tras el fuerte rezago de 2024 y a un ligero aumento en el gasto de capital.

A este aumento de los gastos se sumó además la caída de la recaudación nacional, ya que el IVA y Ganancias, que tienen fuerte impacto en la coparticipación a las provincias, acumulan ocho meses de pérdida real frente a la inflación.

Además, están los recortes de Nación: las transferencias automáticas desde la Casa Rosada hacia las provincias cayeron un 6,4% en términos reales durante el primer trimestre de 2025. Y aunque el informe no lo detalla, continuaron en caída el resto del año y hasta ahora.

El mapa del déficit en Argentina

Mientras San Juan resiste, el panorama en otras regiones es crítico. El conjunto de las provincias pasó de un superávit promedio del 1,1% en 2024 a un déficit total del 2,9% de sus ingresos en 2025. En el extremo más preocupante se encuentran Tierra del Fuego, con un déficit del 16,4%, Santa Cruz con el 12,9% y Chubut con el 8%.

Incluso provincias de gran peso económico como Mendoza y Buenos Aires muestran hoy sus cuentas en rojo, con desequilibrios del 5,8% y 6% respectivamente.

Salvataje nacional

Como respuesta a la delicada situación de algunas provincias, el Ministerio de Economía puso en marcha una línea de adelantos financieros a tasas reducidas para asistir a una docena de provincias en el pago de gastos urgentes.

Las favorecidas con créditos son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En este contexto, San Juan se destaca aun por su solvencia relativa, aunque los números indican que el margen de maniobra para los próximos meses será cada vez más estrecho si la recaudación nacional no se recupera.