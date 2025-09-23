miércoles 24 de septiembre 2025

Orrego confirmó que el Gobierno Nacional abonó una parte de los fondos para la Ruta 40 Sur

El Gobernador habló en rueda de prensa sobre el tema y también dio detalles sobre la charla que tuvo con el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno Nacional abonó solo una parte de la obra de la Ruta 40 Sur, un proyecto estratégico que conecta San Juan con Mendoza. Pese a los atrasos en los pagos, el mandatario consideró positivo el desembolso parcial, ya que habilita la posibilidad de retomar los trabajos.

“Seguramente será el ministro de Infraestructura quien se reúna con los titulares de ambas empresas para encontrar la manera de que la obra continúe. Lo importante es que se ha pagado parte de la certificación y eso es un paso clave”, señaló Orrego en diálogo con la prensa.

La obra había quedado paralizada desde julio por la demora en los pagos, y recién en la primera quincena de septiembre pudo reactivarse, lo que permitió reincorporar de manera progresiva a 120 obreros que habían quedado sin empleo tras la detención del proyecto.

Durante la reciente visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, Orrego le mostró distintos trabajos en ejecución en la provincia y remarcó la importancia de la Ruta 40 Sur. “Pudimos hablar sobre este tema y haremos todo lo posible para que continúe, porque se trata de una obra fundamental para la provincia”, afirmó.

En paralelo, el gobernador destacó avances en programas sociales, como la construcción de dos predios de Casa Activa en Chimbas y Pocito, que permitirán brindar atención a 150 niños que actualmente no cuentan con cuidados especializados, según indicó.

