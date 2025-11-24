Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

Dos operativos policiales realizados en Santa Lucía y Rawson terminaron con la detención de dos jóvenes acusados de protagonizar robos de vegetación en fincas locales. Según informaron fuentes policiales, ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y bajo una metodología similar: actuar en zonas despobladas, aprovechar descuidos y sustraer productos cosechados.

Imágenes impactantes Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Terminó en el hospital Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El primero de los casos se registró el 23 de noviembre , en Santa Lucía. Efectivos de la Comisaría Quinta apresaron a Ramiro Daniel Guardia Carrizo , de 22 años, cuando intentaba llevarse un cajón de tomates de una finca ubicada en calle Balcarce. La víctima, un hombre de 68 años, advirtió la maniobra y dio aviso inmediato a la Policía, que logró interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. El caso quedó en manos del Dr. Mariano Teja , de la UFI Flagrancia .

WhatsApp Image 2025-11-24 at 20.21.43

El segundo episodio ocurrió al día siguiente, el 24 de noviembre a las 12:25, en Rawson. Personal de la Subcomisaría Barrio Ansilta detuvo a Román David Narváez, de 19 años, quien transportaba dos mochilas repletas de cabezas de ajo mientras caminaba por calle Agustín Gómez. El dueño y el encargado de la finca afectada denunciaron el hecho inmediatamente. El procedimiento se llevó a cabo bajo las directivas del ayudante fiscal Dr. Emiliano Usin, también mediante el sistema especial de flagrancia.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 20.21.42 (1)

Según fuentes policiales, ambos jóvenes “se manejaban en despoblado y en banda”, y mantenían la misma metodología para ingresar a las fincas y sustraer la mercadería. Las investigaciones continúan para determinar si existe relación directa entre los dos detenidos o si formaban parte de un grupo dedicado a este tipo de robos rurales.