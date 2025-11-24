lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

En hechos ocurridos con un día de diferencia, policías de la Comisaría Quinta y de la Subcomisaría Ansilta detuvieron a dos muchachos que operaban con la misma modalidad: merodeaban zonas rurales y se llevaban productos recién cosechados. Ambos casos quedaron en manos de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo en fincas

Dos operativos policiales realizados en Santa Lucía y Rawson terminaron con la detención de dos jóvenes acusados de protagonizar robos de vegetación en fincas locales. Según informaron fuentes policiales, ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y bajo una metodología similar: actuar en zonas despobladas, aprovechar descuidos y sustraer productos cosechados.

Lee además
entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicacion en chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
pudo ser una tragedia: un camion choco contra un poste de la luz, lo quebro y quedo tendido en el pavimento
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento
WhatsApp Image 2025-11-24 at 20.21.42

El primero de los casos se registró el 23 de noviembre, en Santa Lucía. Efectivos de la Comisaría Quinta apresaron a Ramiro Daniel Guardia Carrizo, de 22 años, cuando intentaba llevarse un cajón de tomates de una finca ubicada en calle Balcarce. La víctima, un hombre de 68 años, advirtió la maniobra y dio aviso inmediato a la Policía, que logró interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. El caso quedó en manos del Dr. Mariano Teja, de la UFI Flagrancia.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 20.21.43

El segundo episodio ocurrió al día siguiente, el 24 de noviembre a las 12:25, en Rawson. Personal de la Subcomisaría Barrio Ansilta detuvo a Román David Narváez, de 19 años, quien transportaba dos mochilas repletas de cabezas de ajo mientras caminaba por calle Agustín Gómez. El dueño y el encargado de la finca afectada denunciaron el hecho inmediatamente. El procedimiento se llevó a cabo bajo las directivas del ayudante fiscal Dr. Emiliano Usin, también mediante el sistema especial de flagrancia.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 20.21.42 (1)

Según fuentes policiales, ambos jóvenes “se manejaban en despoblado y en banda”, y mantenían la misma metodología para ingresar a las fincas y sustraer la mercadería. Las investigaciones continúan para determinar si existe relación directa entre los dos detenidos o si formaban parte de un grupo dedicado a este tipo de robos rurales.

Seguí leyendo

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

En estado de "intoxicación", arrojó una piedra a una casa e intentó agredir al dueño

Impactante: un utilitario terminó dado vuelta en Caucete

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Encontraron en 25 de Mayo una moto robada: estaba desarmada y abandonada en un descampado

Un principio de incendio movilizó a los clientes y empleados de una distribuidora de Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pudo ser una tragedia: un camion choco contra un poste de la luz, lo quebro y quedo tendido en el pavimento
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Te Puede Interesar

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson
Tras las rejas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino
Argentina vitivinícola

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera