Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson
En hechos ocurridos con un día de diferencia, policías de la Comisaría Quinta y de la Subcomisaría Ansilta detuvieron a dos muchachos que operaban con la misma modalidad: merodeaban zonas rurales y se llevaban productos recién cosechados. Ambos casos quedaron en manos de Flagrancia.
Dos operativos policiales realizados en Santa Lucía y Rawson terminaron con la detención de dos jóvenes acusados de protagonizar robos de vegetación en fincas locales. Según informaron fuentes policiales, ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y bajo una metodología similar: actuar en zonas despobladas, aprovechar descuidos y sustraer productos cosechados.
El primero de los casos se registró el 23 de noviembre, en Santa Lucía. Efectivos de la Comisaría Quinta apresaron a Ramiro Daniel Guardia Carrizo, de 22 años, cuando intentaba llevarse un cajón de tomates de una finca ubicada en calle Balcarce. La víctima, un hombre de 68 años, advirtió la maniobra y dio aviso inmediato a la Policía, que logró interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. El caso quedó en manos del Dr. Mariano Teja, de la UFI Flagrancia.
El segundo episodio ocurrió al día siguiente, el 24 de noviembre a las 12:25, en Rawson. Personal de la Subcomisaría Barrio Ansilta detuvo a Román David Narváez, de 19 años, quien transportaba dos mochilas repletas de cabezas de ajo mientras caminaba por calle Agustín Gómez. El dueño y el encargado de la finca afectada denunciaron el hecho inmediatamente. El procedimiento se llevó a cabo bajo las directivas del ayudante fiscal Dr. Emiliano Usin, también mediante el sistema especial de flagrancia.
Según fuentes policiales, ambos jóvenes “se manejaban en despoblado y en banda”, y mantenían la misma metodología para ingresar a las fincas y sustraer la mercadería. Las investigaciones continúan para determinar si existe relación directa entre los dos detenidos o si formaban parte de un grupo dedicado a este tipo de robos rurales.