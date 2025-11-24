lunes 24 de noviembre 2025

Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El chofer de 22 años fue sorprendido por una supuesta pasajera y terminó siendo atacado por cinco hombres que lo golpearon y le provocaron una herida en la espalda. La Policía intenta identificar a los agresores y esclarecer la emboscada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
didi china san juan app transporte.jpg

Un joven de 22 años que trabaja como conductor para la aplicación Didi resultó herido luego de ser sorprendido y golpeado por un grupo de delincuentes en Chimbas. El episodio ocurrió en la zona de calle Benavidez, cerca de Salta, y dejó al trabajador con lesiones que obligaron a su traslado al Hospital Giordano.

De acuerdo a la información publicada por Albardón Noticias, el chofer se dirigió al punto donde había sido solicitada una carrera: una mujer, acompañada de un menor, figuraba como la pasajera que esperaba en el lugar. Al detenerse y abrir las puertas del vehículo, cinco sujetos aparecieron repentinamente y lo atacaron.

Los agresores lo golpearon en distintas partes del cuerpo y uno de ellos le provocó una herida punzante en la espalda. A pesar de la gravedad del momento, el joven logró maniobrar para escapar y poner en marcha el auto, conduciendo hasta poder pedir ayuda.

Desde la Policía señalaron que la comisaría jurisdiccional trabaja junto a su división de investigaciones para identificar a los cinco atacantes y establecer si la mujer mencionada cumplió algún rol en la emboscada. Mientras tanto, el damnificado continúa su recuperación, que evoluciona de manera favorable, y permanece fuera de peligro.

