Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Un joven de 22 años que trabaja como conductor para la aplicación Didi resultó herido luego de ser sorprendido y golpeado por un grupo de delincuentes en Chimbas. El episodio ocurrió en la zona de calle Benavidez, cerca de Salta , y dejó al trabajador con lesiones que obligaron a su traslado al Hospital Giordano .

De acuerdo a la información publicada por Albardón Noticias, el chofer se dirigió al punto donde había sido solicitada una carrera: una mujer, acompañada de un menor, figuraba como la pasajera que esperaba en el lugar. Al detenerse y abrir las puertas del vehículo, cinco sujetos aparecieron repentinamente y lo atacaron.

Los agresores lo golpearon en distintas partes del cuerpo y uno de ellos le provocó una herida punzante en la espalda. A pesar de la gravedad del momento, el joven logró maniobrar para escapar y poner en marcha el auto, conduciendo hasta poder pedir ayuda.

Desde la Policía señalaron que la comisaría jurisdiccional trabaja junto a su división de investigaciones para identificar a los cinco atacantes y establecer si la mujer mencionada cumplió algún rol en la emboscada. Mientras tanto, el damnificado continúa su recuperación, que evoluciona de manera favorable, y permanece fuera de peligro.