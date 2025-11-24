lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Dos jóvenes y una menor cayeron tras un robo agravado en una vivienda. La Policía los persiguió hasta el Barrio Manantial, donde quedaron detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (9)

Un robo de madrugada terminó en una persecución de película por las calles de Capital y, finalmente, con dos detenidos y una menor puesta a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió pasadas las 00hs del 24 de noviembre de 2025, cuando la Policía fue alertada sobre un robo agravado por escalamiento en un inmueble ubicado en Pedro de Valdivia 249 Oeste.

Lee además
cayo un joven por dos robos agravados en chimbas: utilizo una escalera para llevarse herramientas y utensilios
Detención

Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios
en estado de intoxicacion, arrojo una piedra a una casa e intento agredir al dueno
Barrio Manantial

En estado de "intoxicación", arrojó una piedra a una casa e intentó agredir al dueño

Según fuentes policiales, Kevin Maximiliano Páez Abregú, de 28 años, y Mario Lautaro Herrera, de 20 ingresaron junto a una adolescente de 16 años a la vivienda de un hombre de 63 años y sustrajeron diversos elementos. Entre lo robado había un CPU, un equipo de música, una plancha, dos matafuegos y un maletín con efectos personales.

Tras la denuncia del damnificado, los móviles policiales iniciaron una persecución que terminó en el Barrio Manantial, donde los sospechosos fueron alcanzados y reducidos. Durante el operativo, la menor agredió a una agente policial, lo que complicó aún más su situación judicial.

Los objetos sustraídos fueron recuperados y secuestrados como evidencia. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, mientras que la adolescente fue derivada al 1er Juzgado de Menores. Los dos adultos permanecen detenidos a disposición del sistema judicial.

Seguí leyendo

Impactante: un utilitario terminó dado vuelta en Caucete

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Encontraron en 25 de Mayo una moto robada: estaba desarmada y abandonada en un descampado

Un principio de incendio movilizó a los clientes y empleados de una distribuidora de Albardón

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Una pelea entre mujeres terminó con una policía a las trompadas en pleno festejo patronal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en estado de intoxicacion, arrojo una piedra a una casa e intento agredir al dueno
Barrio Manantial

En estado de "intoxicación", arrojó una piedra a una casa e intentó agredir al dueño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos
Detenido

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Te Puede Interesar

Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Por Daiana Kaziura
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!
Furor en Instagram

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!

Con un aprobado de casi 10 puntos, terminó la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Aprobada por la gente

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa