Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Un robo de madrugada terminó en una persecución de película por las calles de Capital y, finalmente, con dos detenidos y una menor puesta a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió pasadas las 00hs del 24 de noviembre de 2025, cuando la Policía fue alertada sobre un robo agravado por escalamiento en un inmueble ubicado en Pedro de Valdivia 249 Oeste.

Según fuentes policiales, Kevin Maximiliano Páez Abregú, de 28 años, y Mario Lautaro Herrera, de 20 ingresaron junto a una adolescente de 16 años a la vivienda de un hombre de 63 años y sustrajeron diversos elementos. Entre lo robado había un CPU, un equipo de música, una plancha, dos matafuegos y un maletín con efectos personales.

Tras la denuncia del damnificado, los móviles policiales iniciaron una persecución que terminó en el Barrio Manantial, donde los sospechosos fueron alcanzados y reducidos. Durante el operativo, la menor agredió a una agente policial, lo que complicó aún más su situación judicial.

Los objetos sustraídos fueron recuperados y secuestrados como evidencia. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, mientras que la adolescente fue derivada al 1er Juzgado de Menores. Los dos adultos permanecen detenidos a disposición del sistema judicial.