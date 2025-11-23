La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

El cuerpo de Estela Marys Cortez, de 67 años , fue encontrado durante la siesta del sábado en el canal Céspedes , en La Bebida - Rivadavia -, confirmaron fuentes de la UFI Delitos Especiales.

Investigación Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

En las redes sociales, familiares y conocidos expresaron su dolor: “Mis más sentido pésame para sus hijos y nietos, descansen en paz. Estela, Gios te dé el eterno descanso, amén”, escribió un allegado. Otros la recordaron con cariño: “Descansa en paz, Estelita, la portera, como la conocíamos nosotros”.

Según indicó el portal La Diecinueve, los restos de Cortez fueron velados en Cochería San José.

El caso

Vecinos que circulaban por la zona advirtieron que había una persona flotando en el agua. Al acercarse, constataron que no tenía signos vitales y dieron aviso a la Policía.

De acuerdo con los primeros informes de los investigadores, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Esto, sumado a otras pruebas que aún se analizan, refuerza la hipótesis de que la mujer podría haberse quitado la vida.

Personal policial y del equipo de la UFI trabajó en el lugar para recopilar evidencia y determinar las circunstancias del hecho.