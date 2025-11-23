domingo 23 de noviembre 2025

Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Estela Marys Cortez, de 67 años, fue hallada sin vida en el canal Céspedes de Rivadavia. Vecinos y allegados la recuerdan como “Estelita, la portera”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cuerpo de Estela Marys Cortez, de 67 años, fue encontrado durante la siesta del sábado en el canal Céspedes, en La Bebida -Rivadavia-, confirmaron fuentes de la UFI Delitos Especiales.

En las redes sociales, familiares y conocidos expresaron su dolor: “Mis más sentido pésame para sus hijos y nietos, descansen en paz. Estela, Gios te dé el eterno descanso, amén”, escribió un allegado. Otros la recordaron con cariño: “Descansa en paz, Estelita, la portera, como la conocíamos nosotros”.

Según indicó el portal La Diecinueve, los restos de Cortez fueron velados en Cochería San José.

El caso

Vecinos que circulaban por la zona advirtieron que había una persona flotando en el agua. Al acercarse, constataron que no tenía signos vitales y dieron aviso a la Policía.

De acuerdo con los primeros informes de los investigadores, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Esto, sumado a otras pruebas que aún se analizan, refuerza la hipótesis de que la mujer podría haberse quitado la vida.

Personal policial y del equipo de la UFI trabajó en el lugar para recopilar evidencia y determinar las circunstancias del hecho.

