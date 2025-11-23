domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

La víctima, de 67 años, no tenía signos de violencia equivalentes a un crimen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-23 at 9.44.41 AM

Fuentes de la UFI Delitos Especiales confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en la siesta del sábado en el canal Céspedes, en el departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Estela Marys Cortez, de 67 años.

Lee además
encontraron muerta a una mujer en el canal cespedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
incendio tragico en santa lucia: identificaron al menor, de 7 anos, que perdio la vida
Lamentable suceso

Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida

De acuerdo con los primeros datos aportados por los investigadores, el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que, sumado a otras pruebas, refuerza la hipótesis de que la mujer se habría quitado la vida.

El hallazgo ocurrió durante la siesta del sábado, cuando vecinos que circulaban por la zona advirtieron que había una persona flotando en el canal. Al acercarse y retirar el cuerpo del agua, constataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso inmediato a la Policía.

Personal policial y equipo de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para recopilar evidencia y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Temas
Seguí leyendo

El peón que envenenó la leche de un tambo de Media Agua para vengarse de su patrón

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

Brutal ataque en Sarmiento: un hombre fue herido con un machete y está en estado crítico

Continúa la búsqueda del sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
incendio tragico en santa lucia: identificaron al menor, de 7 anos, que perdio la vida
Lamentable suceso

Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Te Puede Interesar

El peón que envenenó la leche de un tambo de Media Agua para vengarse de su patrón
Historias del Crimen

El peón que envenenó la leche de un tambo de Media Agua para vengarse de su patrón

Por Walter Vilca
Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida
Lamentable suceso

Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS
Ante una multitud

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025