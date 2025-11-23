Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Fuentes de la UFI Delitos Especiales confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en la siesta del sábado en el canal Céspedes, en el departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Estela Marys Cortez, de 67 años.

De acuerdo con los primeros datos aportados por los investigadores, el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que, sumado a otras pruebas, refuerza la hipótesis de que la mujer se habría quitado la vida.

El hallazgo ocurrió durante la siesta del sábado, cuando vecinos que circulaban por la zona advirtieron que había una persona flotando en el canal. Al acercarse y retirar el cuerpo del agua, constataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso inmediato a la Policía.

Personal policial y equipo de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para recopilar evidencia y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.