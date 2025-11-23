Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol 2025 llega este domingo a su última jornada y lo hará con una agenda cargada de propuestas. El cierre musical estará a cargo de la banda Pijama Party, que subirá al escenario Energético para despedir una edición que volvió a congregar a miles de sanjuaninos y turistas.

Además del espectáculo principal, se mantendrá la programación artística prevista originalmente para el jueves pasado, con shows de músicos locales distribuidos en los tres escenarios (Energético, La Peña y Clásico), así como la tradicional feria temática con stands institucionales, artesanos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Para facilitar el traslado de los asistentes hacia el Estadio del Bicentenario, la Red Tulum volverá a ofrecer un servicio especial y gratuito durante toda la noche, en sus horarios habituales. Grilla destacada del domingo Escenario Energético: Postcasete, Juno, Anitapau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Aulles, Fondo, Esha, Gringos Turistas, Megalactica, Martina Flores, Blues Valentine, Limbo Tecnorock y Pijama Party.

Escenario Clásico: Jorge Castro, Roomband, Carlota Folclore Argentino, Celina Fernández, Whipala, El tesoro de los pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, Los Gajos de Pinono, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

Escenario La Peña: BBC Trío, Viajeros, Nico Olivieri, Jaime Muñoz, El Sietecincuenta, Aimé, Javier Acuña, Donaires, Q´Baile, Emiliano Quintero, Los Parhelios, King of Banana y La Costa.

