domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

La última noche de la Fiesta Nacional del Sol ofrecerá más de 40 propuestas artísticas, feria temática, gastronomía y servicio gratuito de colectivos para que miles de sanjuaninos disfruten el cierre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-23 at 1.28.07 PM

La Fiesta Nacional del Sol 2025 llega este domingo a su última jornada y lo hará con una agenda cargada de propuestas. El cierre musical estará a cargo de la banda Pijama Party, que subirá al escenario Energético para despedir una edición que volvió a congregar a miles de sanjuaninos y turistas.

Lee además
sabes que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de nicki nicole tras su paso por san juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
nicki nicole, la sole y emanero brillaron en la tercera noche de la fns
Ante una multitud

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS

Además del espectáculo principal, se mantendrá la programación artística prevista originalmente para el jueves pasado, con shows de músicos locales distribuidos en los tres escenarios (Energético, La Peña y Clásico), así como la tradicional feria temática con stands institucionales, artesanos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Para facilitar el traslado de los asistentes hacia el Estadio del Bicentenario, la Red Tulum volverá a ofrecer un servicio especial y gratuito durante toda la noche, en sus horarios habituales.

Grilla destacada del domingo

  • Escenario Energético: Postcasete, Juno, Anitapau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Aulles, Fondo, Esha, Gringos Turistas, Megalactica, Martina Flores, Blues Valentine, Limbo Tecnorock y Pijama Party.

  • Escenario Clásico: Jorge Castro, Roomband, Carlota Folclore Argentino, Celina Fernández, Whipala, El tesoro de los pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, Los Gajos de Pinono, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

  • Escenario La Peña: BBC Trío, Viajeros, Nico Olivieri, Jaime Muñoz, El Sietecincuenta, Aimé, Javier Acuña, Donaires, Q´Baile, Emiliano Quintero, Los Parhelios, King of Banana y La Costa.

Temas
Seguí leyendo

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Orrego se animó a subir a los escenarios: cantó con Los Videla en la tercera noche de la FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser

Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

Un viaje por los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan, en sólo 100 metros

Entre el gauchaje y los brillitos y bandanas: los looks de la tercera noche de la FNS

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sabes que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de nicki nicole tras su paso por san juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Te Puede Interesar

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol
Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía
Movida solidaria

Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía

Los comercios deben detallar en los tickets el IVA que se paga. Ahora, la Nación quiere achicar y dividir el IVA.
Alto costo

La reforma tributaria que busca la Nación: el IVA, el cheque y cómo impactaría en San Juan

Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre
Este domingo

Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre

Lo que dejó la tragedia en Santa Lucía. Imágenes Coco Porcel - Tiempo de San Juan
Impactantes imágenes

Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años