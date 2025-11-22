Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Mauricio Tereszko y Bárbara Rosellot deleitan a todos con sus creaciones y enseñan a usar los productos locales.
Un recorrido por los sabores sanjuaninos es el que ofrece el stand del Ministerio de Producción en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Con cocina y la preparación de cócteles en vivo, especialistas no sólo invitan a los visitantes a probar sino que, también, les enseñan trucos para llevar los productos sanjuaninos a sus mesas.
El encargado de la cocina es el chef Mauricio Tereszko, quien todas las noches prepara platos nuevos que van desde el risotto con espárragos y pistachos hasta las sopaipillas con harina de vino.
Por su parte, la bartender Bárbara Rosellot hace brindar a todos con tragos de su propia creación en los que no falta ni el toque del aceite de oliva.