Representante de Capital De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

SMN Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Un recorrido por los sabores sanjuaninos es el que ofrece el stand del Ministerio de Producción en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Con cocina y la preparación de cócteles en vivo, especialistas no sólo invitan a los visitantes a probar sino que, también, les enseñan trucos para llevar los productos sanjuaninos a sus mesas.

GEQRYQEYQEY

El encargado de la cocina es el chef Mauricio Tereszko, quien todas las noches prepara platos nuevos que van desde el risotto con espárragos y pistachos hasta las sopaipillas con harina de vino.

DADADDAD

Por su parte, la bartender Bárbara Rosellot hace brindar a todos con tragos de su propia creación en los que no falta ni el toque del aceite de oliva.

Embed - FNS: Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria