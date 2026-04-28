El espacio especial que tendrá la Feria Internacional de Artesanías en esta edición

La Feria Agroproductiva de San Juan, organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, participará de la XXXI Feria Internacional de Artesanías , uno de los eventos más convocantes y representativos del país.

El stand institucional reunirá a 32 expositores, quienes participarán de manera rotativa y ofrecerán una amplia variedad de productos que reflejan el trabajo, la identidad y el valor agregado de la producción local. "Esta participación no solo representa una vidriera comercial, sino también una oportunidad estratégica para visibilizar el esfuerzo de los productores y fortalecer los canales de comercialización", destacaron desde la organización.

La feria se desarrollará del 30 de abril al 10 de mayo de 16 a 22 en el Predio Ferial Costanera, en el departamento Chimbas, consolidándose como un espacio de encuentro entre tradición, cultura y diseño.

Como atractivo especial del stand, se realizará un sorteo destinado a todos los visitantes: cada persona que realice una compra podrá completar un cupón con sus datos y participar por productos de la Feria Agroproductiva.

Durante los 10 días del evento, el público tendrá la oportunidad de sumarse a esta propuesta. El sorteo se llevará a cabo el lunes 11 de mayo, y la entrega de premios se realizará el miércoles 13 de mayo en el marco de la Feria Agroproductiva que tendrá lugar en la Plaza Seca del Centro Cívico, en horario de mañana.

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"Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria se impulsa activamente la presencia de los productores en este tipo de espacios, con el objetivo de acompañar su crecimiento, promover la producción local y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico. En este sentido, la Feria Agroproductiva cumple un rol fundamental como plataforma de impulso para emprendedores, facilitando su acceso a mercados, fortaleciendo sus capacidades comerciales y posicionando sus productos ante un público masivo", indicaron para finalizar.

Cabe recordar que, la entrada general a la Feria de Artesanías costará $4.000. Los jubilados podrán acceder de manera gratuita de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos deberán abonar $2.000. Por su parte, los niños de hasta 10 años ingresarán sin cargo todos los días. Además, el estacionamiento será gratuito, facilitando el acceso al predio.