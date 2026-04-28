San Juan celebra el Día Internacional de la Danza: agenda abierta a toda la comunidad

En el marco del Día Internacional de la Danza, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invita a los sanjuaninos a disfrutar de una variada programación de actividades que se desarrollarán en distintos espacios culturales. Las mismas, están pensadas para celebrar el movimiento, la expresión y el encuentro a través del arte.

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La agenda comienza este martes 28 de abril con la función “Latidos de mi Tierra”, un espectáculo que rinde homenaje a la danza en todas sus formas. La presentación será a las 21:00 en el Teatro Sarmiento, con apertura de puertas 40 minutos antes. La propuesta es apta para todo público y tiene una duración de 120 minutos. Las entradas pueden adquirirse en boletería del teatro, con un valor general de $10.000.

En paralelo, el Centro Cultural Conte Grand será escenario de una propuesta participativa durante el martes 28 y miércoles 29 de abril, desde las 15:00. Bajo la consigna de celebrar la danza en comunidad, se desarrollarán jornadas intensivas abiertas y gratuitas, sin inscripción previa, que incluirán clases y talleres de distintos estilos como contemporáneo, jazz, ritmos urbanos, ritmos latinos, tango y folklore, además de espacios de preparación física.

Por otro lado, el sábado 2 de mayo la explanada del Ferro Urbanístico se transformará en un gran escenario al aire libre. Desde las 16:00 hasta las 22:00, el público podrá disfrutar de shows artísticos con grupos invitados que recorrerán disciplinas como tango, folklore, salsa, hip hop, danza árabe, folklore inclusivo, danza española y reguetón, entre otras. La jornada también contará con feria de artesanías y música en vivo, en un evento con entrada libre y gratuita.

Como cierre de esta semana especial, el Chalet Cantoni Casa Cultural junto a Estudio Copelia Instituto de Danza y el Ensamble Barroco presnetan "Partituras en movimiento" encuentro entre música y danza. A realizarse el día de Domingo 3/05 a las 19:00 con entrada es gratuita. Será un cruce escénico donde el movimiento y la música en vivo dialogan de manera sensible; la participación del estudio surge además desde la cercanía territorial con el espacio cultural, fortaleciendo vínculos y promoviendo el trabajo colaborativo entre artistas de la zona.

De esta manera, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte propone una celebración diversa e inclusiva, que invita a toda la comunidad a ser parte y a vivir la danza como una expresión cultural que nos une.

FUENTE: Sí San Juan