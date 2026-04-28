Se viene el concurso de Dulce de Membrillo en San Juan: arte culinario, cocina en vivo y degustaciones

Se viene una nueva edición del Concurso de Dulce de Membrillo en San Juan.

San Juan se prepara para celebrar uno de sus sabores más emblemáticos con una propuesta que combina tradición, innovación y experiencia en vivo. El concurso de Dulce de Membrillo Rubio vuelve a escena con degustaciones, cocina en directo y recorridas por fábrica, en una jornada que promete poner en valor el arte culinario local y coronar a los mejores elaboradores de la provincia.

Reacción El petróleo trepa hasta los US$110 ante falta de acuerdo entre EEUU e Irán y la salida de Emiratos de la OPEP

Esperado En la Justicia de San Juan abren el concurso para cubrir un importante cargo

El certamen, organizado por la Secretaría de Agricultura de la provincia, se desarrolla en el marco de las 11° Jornadas del Membrillos del Sol. Está destinado a empresas, instituciones educativas y elaboradores familiares, con cuatro categorías.

El Dulce de Membrillo Rubio es un producto típico reconocido en toda Argentina por su calidad particular derivado de los membrillos y una profunda tradición en su elaboración, que data de más de un siglo. Además, es uno de los alimentos artesanales emblema de la provincia de San Juan.

Las muestras se recibirán desde el 6 al 22 de mayo, mientras que la jornada central y la premiación serán el 5 de junio con actividades en la Fábrica La Profecía y el Centro Cultural Conte Grand.

El objetivo de este concurso provincial es darle visibilidad al producto típicamente sanjuanino, resaltar sus atributos y premiar al mejor dulce de membrillo rubio elaborado durante la campaña 2026.

Cada concursante deberá enviar dos panes de dulce, perteneciente a la misma muestra. Cabe aclarar que 1 muestra corresponde a 2 panes, todas pertenecientes al mismo lote. Además, el gramaje de la muestra debe ser de alrededor de 500 gramos a 1 kilogramo, no menos cantidad, aclarando a qué categoría pertenece, procedencia y el productor.

Los participantes del concurso deben cumplir con las condiciones y requisitos detallados en el reglamento. Las cuatro categorías del concurso son: empresas, instituciones educativas (nivel primario y capacitación laboral), instituciones educativas (escuelas técnicas y agrotécnicas) y casero familiar.

image

Las muestras serán evaluadas por un jurado integrado por miembros del Panel de Cata de Dulce de Membrillo que depende del Centro de Referencia de Evaluación Sensorial de Alimentos y Aceite de Oliva (CRESA) de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. El jurado seleccionará y clasificará los dulces concursantes de las cuatro categorías.

La recepción de muestras IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio será del miércoles 6 al viernes 22 de mayo, en horario de 8 a 12:30 horas, en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, 4° piso, núcleo 5, Edificio Centro Cívico-Teléfono: 264-4306480- Se deberá aclarar a cuál categoría pertenece, procedencia y estar identificado el productor.