martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un clásico

Se viene el concurso de Dulce de Membrillo en San Juan: arte culinario, cocina en vivo y degustaciones

Las inscripciones para la 9na edición del certamen provincial ya están abiertas. Todas las actividades que se podrá disfrutar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene una nueva edición del Concurso de Dulce de Membrillo en San Juan.

Se viene una nueva edición del Concurso de Dulce de Membrillo en San Juan.

San Juan se prepara para celebrar uno de sus sabores más emblemáticos con una propuesta que combina tradición, innovación y experiencia en vivo. El concurso de Dulce de Membrillo Rubio vuelve a escena con degustaciones, cocina en directo y recorridas por fábrica, en una jornada que promete poner en valor el arte culinario local y coronar a los mejores elaboradores de la provincia.

Lee además
Poder Judicial de San Juan.
Esperado

En la Justicia de San Juan abren el concurso para cubrir un importante cargo
el petroleo trepa hasta los us$110 ante falta de acuerdo entre eeuu e iran y la salida de emiratos de la opep
Reacción

El petróleo trepa hasta los US$110 ante falta de acuerdo entre EEUU e Irán y la salida de Emiratos de la OPEP

El certamen, organizado por la Secretaría de Agricultura de la provincia, se desarrolla en el marco de las 11° Jornadas del Membrillos del Sol. Está destinado a empresas, instituciones educativas y elaboradores familiares, con cuatro categorías.

El Dulce de Membrillo Rubio es un producto típico reconocido en toda Argentina por su calidad particular derivado de los membrillos y una profunda tradición en su elaboración, que data de más de un siglo. Además, es uno de los alimentos artesanales emblema de la provincia de San Juan.

Las muestras se recibirán desde el 6 al 22 de mayo, mientras que la jornada central y la premiación serán el 5 de junio con actividades en la Fábrica La Profecía y el Centro Cultural Conte Grand.

El objetivo de este concurso provincial es darle visibilidad al producto típicamente sanjuanino, resaltar sus atributos y premiar al mejor dulce de membrillo rubio elaborado durante la campaña 2026.

Cada concursante deberá enviar dos panes de dulce, perteneciente a la misma muestra. Cabe aclarar que 1 muestra corresponde a 2 panes, todas pertenecientes al mismo lote. Además, el gramaje de la muestra debe ser de alrededor de 500 gramos a 1 kilogramo, no menos cantidad, aclarando a qué categoría pertenece, procedencia y el productor.

Los participantes del concurso deben cumplir con las condiciones y requisitos detallados en el reglamento. Las cuatro categorías del concurso son: empresas, instituciones educativas (nivel primario y capacitación laboral), instituciones educativas (escuelas técnicas y agrotécnicas) y casero familiar.

image

Las muestras serán evaluadas por un jurado integrado por miembros del Panel de Cata de Dulce de Membrillo que depende del Centro de Referencia de Evaluación Sensorial de Alimentos y Aceite de Oliva (CRESA) de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. El jurado seleccionará y clasificará los dulces concursantes de las cuatro categorías.

La recepción de muestras IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio será del miércoles 6 al viernes 22 de mayo, en horario de 8 a 12:30 horas, en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, 4° piso, núcleo 5, Edificio Centro Cívico-Teléfono: 264-4306480- Se deberá aclarar a cuál categoría pertenece, procedencia y estar identificado el productor.

Temas
Seguí leyendo

Combustibles: a pesar de las subas, San Juan fue una de las únicas 7 provincias en las que creció su consumo

Estatales de San Juan ya tienen fecha de cobro de sueldos

San Juan, entre las pocas provincias que lograron mantener el superávit en sus cuentas

Tras la suba en el boleto de colectivos, qué pasará con la tarifa de taxis y remises: la respuesta del sector

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1.000.000

¿Se terminó el "veranito"? El dólar vuelve a subir y se va a $ 1.435

Alquileres en San Juan: el impacto de la minería divide al mercado inmobiliario

Recuerdan la prórroga de beneficios en el pago del Impuesto Automotor 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan. 
Atención

Estatales de San Juan ya tienen fecha de cobro de sueldos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

Sin esperas: 15 hospitales sanjuaninos darán más servicios las 24 horas
Cambio histórico

Sin esperas: 15 hospitales sanjuaninos darán más servicios las 24 horas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores cayó del camión y murió en Sarmiento.
En Sarmiento

Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores murió al volcar el camión que los trasladaba

San Juan fue una de las pocas provincias en las que aumentó el consumo de combustible durante el mes de marzo.
Informe

Combustibles: a pesar de las subas, San Juan fue una de las únicas 7 provincias en las que creció su consumo

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato