¿Se terminó el "veranito"? El dólar vuelve a subir y se va a $ 1.435

El veranito cambiario que se viene extendiendo desde noviembre pasado parece haber llegado a su fin. Este lunes, el dólar minorista trepa 15 pesos y llega a $ 1.435, de la mano de un tipo de cambio mayorista que cruza el techo de los $ 1.400 y llega a $ 1.415.

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Así, cuando faltan tres días para que termine abril, el dólar sube 2% en el mes. Con este alza vuelve a repuntar la brecha cambiaria entre los dólares "oficiales" y los financieros: por caso, el contado con liqui, el que operan las empresas para llevar divisas al exterior llega a $ 1.516, 100 pesos arriba del oficial, lo que equivale a una distancia del 7%.

El despertar del tipo de cambio luego de la modorra de los últimos meses -hace dos semanas llegó a tener el precio más bajo desde octubre- obedece a que la baja de la tasas en pesos parece estar poniéndole límites al carry trade, la estrategia financiera que venía reinando en el mercado.

Ahora que el dólar levanta cabeza y las tasas bajan ya no parece tan atractivo hacer diferencia apostando al peso. A la vez, el movimiento del dólar parece mostrar que el Gobierno está dispuesto a dejar correr algo más el tipo de cambio en el mes en que los ingresos de divisas se multiplican por la liquidación de la cosecha.

Es que la baja de tasas es consecuencia de algunas medidas que tomó el gobierno, con la reducción de encajes bancarios y la oferta de bonos dolarizados para sacar pesos del mercado. De hecho, este martes se concretará una nueva licitación.

Así como el dólar avanza también sube el riesgo país. El indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa que paga argentina para endeudarse repunta 3,1% ese lunes y toca los 575 puntos. Sobre el final del mes el riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos empujado por la baja de los bonos que a su vez están bajo el influjo de la tensiones de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente.

En esta rueda, el único dato positivo lo aporta el Merval, con una mejora del 1%.

FUENTE: Clarín