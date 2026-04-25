Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

Tras la apertura de las importaciones, se produjo el ingreso masivo de autos fabricados en China y, ante eso, se amplió la oferta de rodados en el país. Sin embargo, ¿conviene comprar esos vehículos? En el siguiente artículo mostramos algunos modelos de automóviles made in China y de origen nacional con sus opciones de financiamiento.
Desde la concesionaria oficial de BAIC en San Juan señalaron que el público ha recibido con buenos ojos a los vehículos nuevos y tiene muchas consultas. En este sentido, remarcaron que ofrecen financiación con créditos bancarios -donde están incluidos el Banco Patagonia y el Banco Nación con créditos personales- con una tasa de aproximadamente el 34%.
A continuación, tres modelos de autos fabricados en China con su correspondiente precio. Los valores en pesos están cotizados a un dólar oficial de $1.415:
-
BAIC BJ30 4WD: Es un vehículo híbrido que combina un motor a gasolina de 1.5 L con motores eléctricos, alcanzando una potencia máxima de 404 HP y un torque de 685 Nm. Cuenta con tracción 4WD, transmisión DHT y un consumo de combustible de 6.45 L cada 100 km. En su interior, destaca por sus asientos de cuero (delanteros con calefacción y ventilación), un techo solar panorámico y una pantalla central de 14.6". Su equipamiento de seguridad es muy completo, incluyendo un sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS) con control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y múltiples airbags. Precio: 43.400 dólares, es decir, 61.411.000 pesos.
WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.43.16
San Juan ya cuenta con una concesionaria oficial de autos BAIC, una de las marcas del gigante asiático más importantes.
-
BAIC X35 (Luxury): Este modelo cuenta con un motor 1.5T que entrega 150 HP y 210 Nm de torque, acoplado a una transmisión CVT de 6 velocidades. Es un SUV compacto con tracción delantera (FWD) y frenos de disco en las cuatro ruedas. Su equipamiento incluye una pantalla central de 8" con "Mobile Connect", control de crucero, techo solar panorámico y sensores de estacionamiento traseros con cámara. En cuanto a seguridad, dispone de frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), sistema de monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX. Precio: 27.200 dólares, es decir, 38.488.000 pesos.
WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.43.16 (12)
Interior de un BAIC BJ30.
-
BAIC X55 II (Luxury): Presenta un motor 1.5TD con 185 HP y 305 Nm de torque, junto a una transmisión de doble embrague (7 DCT). Destaca por elementos tecnológicos como manijas de puertas ocultas, un portón trasero eléctrico con memoria y una pantalla central de 10", complementada con un tablero de instrumentos también de 10". Incluye comodidades premium como cargador inalámbrico de celular, enfriador en la consola central y luces ambientales. Su seguridad es robusta, con 6 airbags y un paquete ADAS que ofrece cámara panorámica 360°, detección de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. Precio: 39.000 dólares, equivalente a 55.185.000 pesos.
En tanto, desde la concesionaria París tienen un catálogo de autos nacionales de la marca Chevrolet con financiación propia en 24 cuotas. Estos son algunos vehículos que ofrecen:
-
Chevrolet Spark: En su reciente versión eléctrica (EUV/E-Spark), se destaca como un auto urbano compacto y eficiente, con un motor eléctrico de 102 CV (75 kW), hasta 360 km de autonomía (NEDC) y una batería de 42 kWh. Ofrece un diseño compacto con tecnología de carga rápida, 6 airbags y un interior tecnológico, ideal para la ciudad. Precio: 39.000.000 pesos, lo que equivale a 27.562 dólares.
WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.43.16 (29)
El supervisor de Paris junto al Chevrolet Spark.
-
Chevrolet Captiva: Es un SUV familiar destacado por su gran espacio interior, disponible en versiones de 5 o 7 asientos, y un motor turbo eficiente. Se caracteriza por un diseño moderno con luces LED, pantalla vertical de 10.4" y, en sus modelos más recientes, opciones híbridas enchufables (PHEV) con gran autonomía. Precio: 54.000.000 pesos, es decir, 38.163 dólares.
-
Chevrolet Tracker: Motores 1.0 y 1.2 turbo con un sistema eléctrico de 48 V, diseñado para mejorar el ahorro de combustible y la respuesta en aceleración, sustituyendo el alternador y el motor de arranque tradicionales. Precio: 34.000.000 pesos, que equivale a 24.028 dólares.
Por su parte, Automotores Acosta trabaja con marcas nacionales y recientemente incluyó en su listado a la firma china Geely. Trabajan con financiación de Santander Rio con 0% de interés a tasa UVA. A continuación, ofrecen el siguiente modelo y también una comparativa con un Corolla:
-
Geely EX5: Es un SUV compacto 100% eléctrico enfocado en la eficiencia y la tecnología, destacando por sus 218 CV (160 kW) de potencia y una autonomía de hasta 490 km (ciclo NEDC). Diseñado sobre una plataforma eléctrica pura, cuenta con motor de propulsión 11 en 1, carga rápida y un interior tecnológico con pantalla central de 15,4 pulgadas. Precio: 35.000 dólares (49.525.000 pesos).
WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.43.15 (7)
-
Toyota Corolla Cross: SUV compacto familiar destacado por su fiabilidad, eficiencia y confort, disponible en motorizaciones nafteras 2.0 L (170 CV) y sistemas híbridos autorrecargables 1.8 L (122 CV). Ofrece un diseño moderno con iluminación LED, un amplio baúl de 440 litros y seguridad avanzada, incluyendo el paquete Toyota Safety Sense en sus versiones superiores (SEG/HEV). Precio: 56.000.000 pesos (39.576 dólares).