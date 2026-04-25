Pasadas las 11 horas de este sábado, un incendio de importantes dimensiones se desató en un depósito ubicado en inmediaciones de calles Albarracín de Godoy y Bonarda, en el barrio Colonia Zapata, en Santa Lucía, cuando una chispa de soldadura habría caído sobre material altamente inflamable durante tareas que se realizaban en el lugar. El fuego se propagó rápidamente por toda la estructura, generando un importante despliegue de emergencia. A pesar del hecho, no hubo heridos.

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En diálogo con Tiempo de San Juan, Darío Palavecino, uno de los damnificados, relató cómo se originó el siniestro. “Estábamos soldando un techo y cayó una chispita de la soldadura y nos agarró fuego. Teníamos un depósito con mercadería, juguetes y cosas de librería”, explicó a Tiempo de San Juan. Según detalló, el fuego avanzó con gran rapidez: “En 10 minutos se nos fue todo, porque era todo inflamable lo que había ahí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2048082087094137295&partner=&hide_thread=false Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar pic.twitter.com/HoedNliJxY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 25, 2026

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Palavecino también describió las pérdidas ocasionadas por el incendio. “Freezer, heladera, televisor, aire acondicionado, juego de comedor… todo lo que hay en un quincho. Nos agarró en minutos”, indicó. A pesar de la magnitud del siniestro, confirmó que no hubo heridos: “Gracias a Dios nadie, porque bajamos del techo y pudimos salir”.

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Las llamas avanzaron con rapidez dentro del inmueble y alcanzaron distintos elementos que se encontraban almacenados, lo que obligó a un intenso trabajo de control por parte de las dotaciones que llegaron al lugar. Según se informó, también habrían sido afectados inmuebles aledaños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2048062258803089780&partner=&hide_thread=false Gran preocupación en Santa Lucía por el voraz incendio de un depósito



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En la zona trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal municipal, que colaboraron en las tareas de extinción y en el resguardo del perímetro para evitar mayores riesgos.